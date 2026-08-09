Perlas de Baily y anillo de diamantes: las joyas que aparecerán en el eclipse solar de agosto 2026

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 regalará mucho más que unos minutos de oscuridad. Quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán apreciar las perlas de Baily y el anillo de diamantes, dos breves efectos luminosos que aparecen cuando la Luna está por cubrir completamente al Sol y cuando comienza a dejarlo al descubierto.

Ambos fenómenos duran apenas unos segundos y se producen por la forma irregular de la superficie lunar. Aunque desde la Tierra su borde parece uniforme, la Luna tiene montañas, cráteres y valles que permiten el paso de algunos rayos solares.

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¿Qué son las perlas de Baily?

Pequeños puntos de luz alrededor de la Luna forman el fenómeno conocido como perlas de Baily. Estos destellos aparecen instantes antes de la totalidad y pueden repetirse cuando el Sol comienza a quedar nuevamente al descubierto.

A través de los valles ubicados en el borde lunar se filtran los últimos rayos del Sol. Como la luz no pasa de manera uniforme, desde la Tierra parece que varias cuentas brillantes rodean por unos segundos la silueta oscura de la Luna.

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Su nombre recuerda al astrónomo británico Francis Baily, quien describió este efecto después de observarlo durante el eclipse solar de 1836.

La duración de las perlas puede ser tan corta que algunas personas podrían no alcanzarlas a distinguir. También pueden cambiar de forma y posición dependiendo del lugar desde el que se observe el eclipse.

¿Cómo se forma el anillo de diamantes?

Después de que varias perlas de Baily desaparecen, puede quedar un solo punto de luz mucho más intenso. Al combinarse este destello con la corona solar visible alrededor de la Luna, se crea una figura parecida a un anillo con un diamante.

Dicho resplandor surge justo antes de que comience la totalidad. El mismo efecto vuelve a presentarse al terminar esta etapa, cuando el primer rayo de luz solar atraviesa uno de los valles del borde lunar.

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Durante esos instantes, la corona funciona como el aro luminoso, mientras que el último o el primer punto de luz visible representa el diamante. Por esa razón, el fenómeno recibió el nombre de anillo de diamantes.

¿Se pueden observar sin lentes especiales?

Tanto las perlas de Baily como el anillo de diamantes son destellos de luz solar directa, por lo que deben observarse con lentes certificados para eclipses o con un visor solar adecuado.

Únicamente durante la totalidad, cuando la Luna cubre completamente la parte brillante del Sol, es posible retirar la protección por unos momentos. Esto solamente aplica para las personas que estén dentro de la franja de totalidad. Los lentes deben colocarse de nuevo antes de que reaparezca cualquier punto de luz.

¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

La franja de totalidad recorrerá una pequeña zona del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España y una esquina del noroeste de Portugal. En esos lugares la Luna cubrirá por completo al Sol durante un periodo máximo aproximado de 2 minutos con 18 segundos.

España será uno de los mejores lugares para apreciar el evento. La franja atravesará el país de oeste a este y pasará por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. Sin embargo, la totalidad ocurrirá cerca del atardecer, por lo que será necesario buscar un sitio con el horizonte despejado.

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Fuera de esa estrecha franja, el fenómeno podrá verse de manera parcial en la mayor parte de Canadá y Europa, así como en algunas zonas del norte de Estados Unidos y el noroeste de África. En varios puntos del territorio europeo y africano, el Sol se ocultará mientras todavía se encuentre parcialmente eclipsado.

¿El eclipse solar será visible en México?

México quedará fuera de las regiones en las que podrá observarse el eclipse del 12 de agosto. Esto significa que desde el país no será posible apreciar el fenómeno ni de manera total ni parcial.

Como alternativa, la NASA realizará una transmisión en vivo que comenzará a las 11:15 horas, tiempo del centro de México. Por medio de esta cobertura será posible seguir el recorrido de la sombra lunar y observar las perlas de Baily, el anillo de diamantes y la totalidad desde distintas ubicaciones.