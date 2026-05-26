NASA revelará la tripulación de Artemis III: fecha y dónde ver EN VIVO el anuncio GRATIS

La carrera por el regreso del ser humano a la Luna está entrando en una nueva etapa. La NASA revelará oficialmente la tripulación asignada a la misión Artemis III, uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la actualidad y el que promete concretar el esperado retorno de astronautas a la superficie lunar después de más de cinco décadas.

La agencia espacial estadounidense informó que ofrecerá una actualización oficial sobre esta misión durante un evento especial que se realizará el próximo martes 9 de junio a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas.

Durante esta transmisión se darán a conocer los nombres de los astronautas seleccionados para participar en este vuelo de prueba, una misión que será clave para definir el futuro de la exploración humana fuera de la órbita terrestre.

El anuncio genera gran expectativa entre la comunidad científica y los seguidores del espacio, pues se trata de la misión que buscará colocar nuevamente a seres humanos sobre la Luna y abrir el camino hacia futuras expediciones a Marte.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el anuncio de Artemis III?

La transmisión será completamente gratuita y podrá seguirse desde cualquier parte del mundo a través de las plataformas oficiales de la NASA.

Los interesados podrán verla en:

NASA+ , la plataforma oficial de contenidos de la agencia espacial

, la plataforma oficial de contenidos de la agencia espacial Canal oficial de YouTube de la NASA

Redes sociales oficiales de la NASA

Plataformas digitales donde la agencia comparte eventos en tiempo real

La cobertura incluirá todos los detalles del anuncio, así como declaraciones de directivos de la agencia espacial y la presentación formal de la tripulación seleccionada.

Además, una vez concluido el evento, los astronautas designados estarán disponibles para entrevistas limitadas, tanto presenciales como virtuales, con medios de comunicación acreditados.

Artemis III IA

El éxito de Artemis II abrió el camino

El anuncio de la tripulación de Artemis III llega tras el rotundo éxito de Artemis II, considerada la misión espacial más relevante de 2026.

La misión despegó el 1 de abril de 2026 desde Florida y regresó el 10 de abril, completando una travesía de poco más de nueve días alrededor de la Luna.

La tripulación estuvo integrada por:

Reid Wiseman

Reid Wiseman Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

Este vuelo no aterrizó en la Luna, pero validó sistemas fundamentales de navegación como soporte vital y seguridad.

Artemis II Foto: nasaartemis / nasa

Uno de sus momentos más impactantes fue cuando la tripulación observó el fenómeno conocido como el “amanecer terrestre” sobre el horizonte lunar, una imagen que recordó las históricas misiones Apolo.

Artemis III, el inicio de una nueva era espacial

La NASA considera que Artemis III será mucho más que una misión lunar.

Forma parte de una estrategia para consolidar una presencia humana permanente en la Luna, desarrollar nuevas tecnologías y sentar las bases para el siguiente gran objetivo al llevar astronautas a Marte.

Con este anuncio, la agencia espacial dará un paso crucial dentro de la llamada nueva era dorada de exploración espacial, en la que cada misión servirá para ampliar el conocimiento científico y fortalecer la capacidad humana para explorar otros mundos.

NASA

El próximo 9 de junio, millones de personas estarán pendientes del anuncio que podría marcar el comienzo de uno de los capítulos más emocionantes en la historia de la exploración espacial.