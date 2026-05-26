007 First Light: fecha de estreno y detalles del nuevo videojuego de James Bond

007 First Light será uno de los lanzamientos más importantes de finales de mayo para la industria de los videojuegos. La nueva aventura basada en James Bond llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, marcando el regreso del famoso agente secreto después de más de una década sin un juego completamente nuevo.

El proyecto está desarrollado por IO Interactive, estudio reconocido por la saga “Hitman”, y contará con el respaldo de Amazon MGM Studios. Desde que fue anunciado, el título ha llamado la atención de los fans por presentar una versión distinta de Bond, enfocándose en sus primeros pasos dentro del mundo del espionaje.

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¿De qué trata “007 First Light”?

A diferencia de otras historias del personaje, este videojuego mostrará a un James Bond mucho más joven y todavía lejos de convertirse en el espía experimentado que la mayoría conoce.

La trama seguirá el momento en el que Bond logra captar la atención del MI6 gracias a sus habilidades y termina entrando al Programa 00. A partir de ahí, deberá enfrentar distintas misiones mientras persigue a un agente renegado que representa una amenaza para la organización.

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El juego busca construir una historia de origen para el personaje, mostrando cómo aprende a trabajar como espía y cómo se adapta a operaciones de alto riesgo.

¿Cuándo sale “007 First Light” y en qué plataformas estará disponible?

El lanzamiento oficial de 007 First Light está programado para el 27 de mayo. El videojuego podrá jugarse en PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, además de PC.

Los jugadores que compren la edición Deluxe tendrán acceso anticipado de 24 horas antes del estreno oficial. Esta versión especial estará disponible para quienes reserven el juego antes de su salida.

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Un juego que apuesta por el sigilo y la acción

Uno de los aspectos que más expectativa genera es el estilo de juego que tendrá esta entrega. IO Interactive aprovechará la experiencia adquirida con “Hitman” para ofrecer misiones abiertas donde cada jugador podrá decidir cómo completar sus objetivos.

En “007 First Light” existirán diferentes maneras de avanzar en cada misión. Algunas estarán enfocadas en el sigilo, permitiendo infiltrarse entre la gente, escuchar conversaciones o conseguir información sin llamar la atención.

También será posible optar por enfrentamientos más directos y escenas con mayor acción. El juego permitirá combinar ambos estilos dependiendo de las decisiones del jugador.

Los gadgets de James Bond estarán presentes

Como ocurre en las películas de la franquicia, la tecnología tendrá un papel importante dentro del videojuego. Los jugadores podrán utilizar dispositivos creados por Q Branch para desbloquear puertas, hackear sistemas y generar distracciones durante las misiones.

Además de las secciones de espionaje, “007 First Light” incluirá persecuciones en vehículos y secuencias de acción que buscan recrear el estilo clásico de las cintas de James Bond.