HondaJet APMG S obtiene certificación en México

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) certificó el paquete de mejora de rendimiento HondaJet APMG S, permitiendo que los propietarios de HondaJet Classic y APMG en México puedan actualizar sus aeronaves con el rendimiento e innovaciones técnicas introducidas en las versiones más recientes de la plataforma, como el HondaJet Elite S. Esta certificación representa la convalidación en México de la aprobación previamente otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) en diciembre de 2025.

Honda Aircraft Company ofrece el paquete de modificaciones APMG S a través de su Centro de Servicio de Greensboro (Carolina del Norte), así como de su red mundial de 21 Centros de Servicio Autorizados. En México, el distribuidor oficial de HondaJet es AVEMEX, tanto para venta como para servicios MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), incluyendo el programa de mejora de rendimiento APMG S. Además, la empresa ya ha modificado varios HondaJet de segunda mano con las mejoras APMG S, que están disponibles a través de su programa de aviones de segunda mano.

El paquete de actualización HondaJet APMG S incluye software y hardware de aviónica que ofrecen mayores velocidades de procesamiento y permiten futuras innovaciones en toda la flota de HondaJet existente. Estas mejoras también incorporan características clave del HondaJet Elite S —como el Sistema Avanzado de Aumento de Control Direccional (ASAS)— a una parte más amplia de la flota. Estos avances mejoran la precisión de manejo y amplían la capacidad de vuelo con viento cruzado.

Como parte de las modificaciones del HondaJet APMG S, los propietarios y operadores también obtienen un aumento de 136 kilogramos (300 lb) en el peso máximo al despegue (MTOW) con respecto al HondaJet Classic y APMG. Esta mejora permite a los operadores acceder a una gama más amplia de cargas útiles. Los operadores también obtienen funciones gráficas de peso y balance, lo que permite a los pilotos introducir datos de carga y combustible para estimar los pesos de despegue y aterrizaje.