IA en examen de admisión a la UNAM, ¿sabotea las pruebas de los aspirantes?

La Inteligencia Artificial (IA) está saboteando el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debido a la cancelación de las pruebas ‘a diestra y siniestra’, reportan aspirantes.

La aplicación del examen de admisión de la UNAM comenzó el pasado 23 de mayo y concluirá el 10 de junio de 2026, sin embargo, apenas va el primer fin de semana en que se realizan las pruebas y ya hay gran polémica.

De acuerdo con la máxima casa de estudios, fueron 498 aspirantes los que resultaron bloqueados o separados del sistema durante la primera jornada de aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026.

Las razones de la anulación fueron principalmente porque la IA detectó actividades consideradas indebidas durante la evaluación en línea.

¿IA sabotea examen de admisión de la UNAM?

Examen de admisión a la UNAM en línea. Especial

Tras la cancelación de exámenes de aspirantes a la UNAM, se desató gran polémica e incluso ya llegó a una petición a través de change.org.

Lo anterior, principalmente porque algunos reportaron que la IA estaba saboteando el examen de admisión.

Aspirantes reportaron cancelaciones arbitrarias e irregularidades en la aplicación, pues algunos motivos por los que la IA anuló exámenes fueron:

Uso de gafas de aumento visual

Ruido por el camión de la basura

Pérdida de señal

Cortes de luz

Interrupciones inevitables en el hogar

Por esas razones, aspirantes se volcaron en redes sociales y señalaron que la IA no funciona, pues cancela exámenes sin una razón lógica.

Su IA no funciona, detecta y cancela exámenes a diestra y siniestra. Y a tramposos no los detecta”, denunció un internauta.

Petición por exámenes de admisión presenciales

Examen de admisión a la UNAM en línea. Especial

Por medio de la plataforma change.org, aspirantes están solicitando que la UNAM y también el IPN regrese a los exámenes de admisión de forma presencial.

En la causa se explica que miles de aspirantes manifiestan preocupación por los exámenes en línea supervisados por la inteligencia artificial y sistemas automatizados.

Consideramos que el examen presencial sigue siendo la alternativa más justa, transparente y equitativa para evaluar el ingreso a la educación media superior y superior.

En la petición enlistan los beneficios de la aplicación presencial:

Brinda condiciones más similares para todos.

Reduce problemas técnicos.

Genera mayor certeza en los resultados.

Fortalece la confianza en el proceso de admisión.

Reconocemos el esfuerzo de estas dos instituciones por modernizar sus procesos; sin embargo, creemos que la prioridad debe ser garantizar igualdad de oportunidades y evitar que factores externos afecten el futuro académico de miles de jóvenes”.

En tanto, enfatizan:

Un examen debe evaluar conocimientos, no la calidad del internet ni el ruido de la calle”.

¿Por qué la IA anula una prueba?

La UNAM establece lineamientos rigurosos para la aplicación virtual del examen de admisión a alguna licenciatura. La IA puede anular la prueba de manera automática si el aspirante incurre en alguna de las siguientes prohibiciones: