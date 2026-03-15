'Las Guerreras K-pop' logran el Oscar a Mejor Película Animada tras su éxito en Netflix

Las Guerreras K-pop se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes dentro del catálogo de Netflix desde su estreno mundial el 20 de junio de 2025 y ahora la película animada, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, logró llevarse el premio Oscar a Mejor Película Animada.

El impacto de la producción también se reflejó en su presencia internacional. Durante su primer periodo en el servicio, la historia inspirada en el universo del K-pop logró colocarse entre los contenidos más vistos en 93 países, consolidándose como un fenómeno global que combinó animación, música y una narrativa dirigida a audiencias de distintas edades.

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Ese éxito en popularidad terminó por trasladarse a los premios más importantes del cine. En la edición 98 de los Premios Oscar 2026, la cinta consiguió la estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada, un reconocimiento que ya se anticipaba durante la temporada de premios debido al buen desempeño que tuvo en distintos festivales y ceremonias internacionales.

Las nominaciones de Las Guerreras K-pop en los Premios Oscar

Dentro de la temporada de premios 2025-2026, Las Guerreras K-pop llamó la atención de la industria cinematográfica por su mezcla de música pop coreana y animación. La película, cuyo título original es K-Pop: Demon Hunters, apareció entre las nominadas al Oscar en dos categorías principales.

Una de ellas fue Mejor Película Animada, categoría en la que finalmente obtuvo el premio. La segunda nominación llegó gracias al tema musical “Golden”, canción interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X que forma parte central de la historia.

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La competencia fue destacada. Entre las producciones que también aspiraban al reconocimiento en animación se encontraban Zootopia 2, Elio, Arco y Little Amélie, de acuerdo con información publicada por el medio especializado Deadline.

La música que impulsó el éxito de la película

Uno de los elementos que más contribuyó al impacto de Las Guerreras K-pop fue su propuesta musical. La banda sonora forma parte esencial de la historia, ya que las protagonistas integran el grupo ficticio HUNTR/X, cuyas canciones acompañan la trama a lo largo de la película.

Detrás de esas voces se encuentran artistas reales de la escena musical. La cantante EJAE interpretó la voz de Rumi, mientras que Audrey Nuna participó como la voz de Mira y Rei Ami dio vida a Zoey.

Las guerreras k-pop secuela. Foto: Netflix

El proyecto también contó con la colaboración de integrantes del popular grupo TWICE, específicamente Jihyo, Chaeyoung y Jeongyeon, además de la participación de la reconocida cantante Lea Salonga.

Un recorrido destacado en la temporada de premios

Antes de su victoria en los Oscar, la película ya había acumulado diversos reconocimientos en otras ceremonias relevantes. La banda sonora fue premiada como Mejor canción en eventos como los Premios Grammy, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, lo que confirmó el peso que tuvo la música dentro del proyecto.

Además, la cinta también obtuvo el galardón a Mejor película de animación en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, dos premios que reforzaron su posición como favorita durante la temporada.

Foto: Instagram @kpopdemonhuntersnetflix

Uno de los momentos más importantes ocurrió en los Annie Awards 2026, ceremonia especializada en animación donde la producción consiguió diez premios, convirtiéndose en una de las grandes ganadoras de la noche.

Entre las categorías más relevantes que obtuvo se encuentran Mejor Película, Mejor Música y Mejor Dirección. Este último reconocimiento fue entregado a Chris Appelhans y Maggie Kang, quienes lideraron el proyecto creativo y lograron desarrollar una propuesta que combinó animación, narrativa y música dentro de una misma historia.

PJG