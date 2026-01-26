¿Eres ARMY? Así puedes activar el modo BTS en WhatsApp

Si eres parte del ARMY y buscas darle un estilo único a tu WhatsApp, puedes activar el modo BTS. Aunque no existe una función oficial para habilitarlo, es posible modificar el diseño de la aplicación mediante fondos, temas e íconos inspirados en RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El modo BTS puede configurarse manualmente en WhatsApp con algunos pasos sencillos tanto en dispositivos Android como en iPhone. El resultado es una experiencia visual completamente personalizada con la estética del grupo de K-pop.

¿Qué es el modo BTS en WhatsApp?

El modo BTS es una personalización estética que transforma la apariencia de WhatsApp con imágenes, colores y elementos relacionados con la banda surcoreana.

Puede incluir fotos de los integrantes, logos, fondos temáticos de álbumes como Proof, Map of the Soul o Love Yourself, e incluso teclados personalizados.

El modo BTS es una personalización estética. Instagram

Este cambio no altera las funciones de la aplicación, no añade stickers automáticos ni modifica los mensajes. Todo se logra mediante launchers y ajustes visuales del sistema, que permiten cambiar íconos y fondos sin afectar el funcionamiento de WhatsApp.

En Android, una de las aplicaciones más utilizadas para este tipo de personalización es Nova Launcher, disponible en Google Play.

¿Cómo activar el modo BTS en WhatsApp?

Para activar el modo BTS en WhatsApp en Android, primero necesitas instalar Nova Launcher. Después, descarga tres imágenes de la banda surcoreana en buena resolución:

Un ícono de WhatsApp en formato cuadrado Un fondo de pantalla para chats en formato vertical Una imagen horizontal para personalizar el teclado

El modo BTS puede configurarse manualmente en WhatsApp. Reuters

También es recomendable contar con un teclado que permita temas personalizados, como Gboard o Microsoft SwiftKey, para completar la experiencia.

Cambia el ícono de WhatsApp por uno de BTS

Instala y activa Nova Launcher como launcher predeterminado. En la pantalla de inicio, localiza el ícono de WhatsApp.

Mantén presionado el ícono hasta que aparezca el menú contextual y selecciona Editar.

Pulsa sobre el ícono actual y elige Galería/Fotos.

Selecciona tu imagen de BTS en formato cuadrado.

Ajusta el recorte y confirma con Listo.

El nuevo ícono se mostrará en la pantalla de inicio. Si no aparece la opción “Editar”, arrastra el ícono a Información y busca la opción de cambiar ícono dentro del menú del launcher.

Coloca un fondo de BTS en tus chats

Abre WhatsApp.

Toca los tres puntos (arriba a la derecha) y entra en Ajustes.

Selecciona Chats > Fondo de pantalla.

BTS . Elige Mis fotos y selecciona tu imagen vertical de

Ajusta el zoom y confirma con Establecer fondo.

Puedes aplicarlo a todos los chats o solo a conversaciones individuales. Si usas el modo oscuro, se recomienda elegir fondos con tonos oscuros o ajustar el brillo para mejorar la legibilidad.

Personaliza el teclado con un tema de BTS

Con Gboard (teclado de Google):

Abre un chat y toca el campo de texto. Pulsa el engranaje del teclado o entra desde Ajustes del sistema. Ve a Tema > Mis temas > Agregar. Selecciona tu imagen horizontal de BTS. Ajusta brillo y recorte, y toca Aplicar.

Con Microsoft SwiftKey:

Abre un chat y activa el teclado. Pulsa el menú de tres puntos > Temas > Personalizar. Sube tu imagen, ajusta los detalles y guarda los cambios.

Aunque el modo BTS ya había aparecido en años anteriores, en 2026 volvió a ganar popularidad tras el anuncio de la gira mundial de la banda de K-pop.