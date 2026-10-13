Microsoft presenta Xbox Labs: La nueva división experimental para cambiar cómo jugamos

Asha Sharma, la CEO de Xbox, ha dado un nuevo paso que muestra el camino que quiere seguir la compañía de videojuegos de Microsoft y, como lo ha hecho en el pasado, se trata de crear un ecosistema que no solo funcione con sus consolas, sino que permita a los jugadores disfrutar en todas las plataformas y para ello ha creado Xbox Labs.

A través de un comunicado posteado en sus redes sociales, la directora hizo oficial el nacimiento de Xbox Labs, una nueva división experimental que busca desafiar los pilares tradicionales del entretenimiento digital.

La iniciativa no pretende limitarse a la potencia bruta de las consolas de nueva generación, sino explorar cómo tecnologías emergentes como WebAssembly, WebGPU y la descompilación de código pueden transformar la conservación de títulos clásicos, la accesibilidad entre plataformas y la creación de contenidos.

Sharma se ha visto impulsada por los diferentes creadores que han llevado juegos que parecían imposibles de ejecutar en otras plataformas a nuevos destinos.

En una carta dirigida al equipo de trabajo, la directiva destacó cómo la comunidad ha logrado portar entregas de PC a entornos como Apple Silicon o navegadores web, desafiando la atadura tradicional entre el software y el hardware. Xbox no quiere ser solo un espectador y quiere ser parte de este movimiento. Algunos señalan en redes sociales de que no se trata de una buena obra sino de poder sacar un beneficio económico de ello.

Estos experimentos desafían suposiciones arraigadas sobre nuestra industria: el lazo entre software y hardware, la frontera entre creación y juego, y cómo la gente descubre y experimenta los títulos. Son resultados innegablemente buenos para los jugadores, incluso cuando desafían nuestros modelos de negocio existentes", señaló Asha Sharma.

¿Cómo funcionará la división de ingeniería y la IA?

Para poner en marcha el proyecto, la compañía encomendó a su especialista Scott la conformación de un equipo multidisciplinario compuesto por desarrolladores de videojuegos, ingenieros y científicos. Esta célula de trabajo operará con una filosofía de desarrollo abierto compartiendo sus herramientas y hallazgos con la comunidad global de creadores.

A nivel técnico, Xbox Labs enfocará parte de sus esfuerzos en el aprovechamiento de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de código, tomando como métrica el impacto del tiempo de uso global.