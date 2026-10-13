¿Qué parte de tu trabajo puede cambiar con la IA?

Un capturista de datos y una maestra de primaria pueden usar la misma computadora, pero no realizan el mismo trabajo. Uno registra información; la otra enseña y atiende las necesidades de sus alumnos. Esa diferencia explica por qué la IA generativa no afecta por igual a todas las ocupaciones.

La pregunta es qué tareas puede apoyar con fiabilidad, no sólo si puede producir textos o procesar documentos.Exposición no significa despido

Selección editorial de doce ocupaciones internacionales con distintos niveles de exposición a inteligencia artificial generativa. Alexandro Medrano

Selección editorial de doce ocupaciones internacionales con distintos niveles de exposición a inteligencia artificial generativa. Alexandro Medrano

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el instituto polaco NASK clasificaron ocupaciones según sus tareas. Las actividades administrativas y de procesamiento de información figuran entre las más expuestas, aunque los niveles varían incluso entre profesiones relacionadas.

Exposición es coincidencia entre capacidades de IA y tareas. Automatización es ejecutarlas con menor intervención humana. Sustitución laboral significa pérdida de puestos. Una no demuestra las otras: el índice no calcula probabilidades de despido.México: personas, no pronósticos

Número estimado de personas ocupadas en cuatro categorías mexicanas. Los resultados no representan empleos en riesgo de desaparición. Alexandro Medrano

Data México, con información de la ENOE, permite saber cuántas personas trabajan como capturistas, secretarias, contadores o profesores de primaria.

Pero México utiliza el SINCO y la OIT una clasificación internacional: no siempre agrupan las mismas funciones. Las cifras mexicanas describen personas ocupadas, no empleos que necesariamente desaparecerán.Una profesión, tareas distintas

Ejemplos de puntuación estimada de exposición a IA generativa dentro de dos ocupaciones. La escala de 0 a 1 no mide pérdida de empleos. Alexandro Medrano

Preparar estados financieros no equivale a investigar un fraude. Preparar una clase tampoco es lo mismo que mantener la disciplina en el aula. La OIT identifica distintas exposiciones dentro de una profesión.

Incluso verificar datos puede estar expuesto. Una puntuación elevada, sin embargo, no demuestra que la herramienta actúe sin errores, supervisión o responsabilidad profesional.Un cambio todavía abierto

Participación estimada del empleo mundial en ocupaciones con exposición potencial a IA generativa. No equivale a puestos eliminados. Alexandro Medrano

Cerca de uno de cada cuatro empleos del mundo presenta alguna exposición a IA generativa, según la OIT. Eso no significa que una cuarta parte de los trabajadores perderá su puesto.

El resultado dependerá de costos, regulación, capacitación y decisiones empresariales. Algunas funciones podrían reorganizarse y también pueden ocurrir desplazamientos. El índice mide potencial tecnológico, no el futuro de cada persona.¿Qué hacer si tu trabajo está muy expuesto?

Recomendaciones de adaptación laboral. La capacitación puede ampliar oportunidades, pero no garantiza la conservación de un puesto. Alexandro Medrano

Anota las cinco tareas que más tiempo ocupan en tu semana. Elige una que puedas probar con IA sin usar información confidencial. Compara el resultado con tu trabajo habitual, identifica errores y determina qué requiere supervisión.

Después, fortalece una habilidad relacionada con tu experiencia: control de calidad de datos, análisis de inconsistencias o resolución de casos complejos. Son rutas posibles, no garantías de estabilidad laboral.

En México puedes consultar capacitación y orientación en empleo.gob.mx/capacitate y solicitar formación en tu empresa.

Un índice no puede decirte si perderás el empleo. Sí puede ayudarte a reconocer qué tareas podrían cambiar y qué necesitas aprender.

Fuentes: OIT–NASK, Generative AI and Jobs (2025); Data México/ENOE (2026-T1); INEGI, SINCO 2019; Servicio Nacional de Empleo, STPS.