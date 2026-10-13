Apple quiere dominar el hogar inteligente: Presenta el HomeView y el HomePod mini 2 con IA

Como se esperaba, Apple presentó dispositivos para el hogar en el lanzamiento de este 13 de octubre con uno de ellos, el Apple HomeView, destinado a controlar la casa desde una pantalla, tal como si se tratara de iPad, pero que desafortunadamente no veremos en todos los mercados internacionales.

La firma de Cupertino ha dado el paso definitivo para conquistar el centro de control del hogar digital y pelear contra otros como Amazon o Google, quienes controlan la escena de los hogares inteligentes y, para ello, mostró el HomeView, que gracias a su pantalla de siete pulgadas táctil sirve para el entretenimiento, gestión del hogar y hasta comunicación con otros dispositivos Apple en videoconferencia.

El centro de esta propuesta se apoya en el ecosistema Apple Intelligence y una versión completamente renovada de Siri AI, manteniendo la privacidad como eje operativo. Es justo por esta razón que algunos mercados han quedado fuera en este momento dadas las restricciones, como por ejemplo en la Unión Europea, o ante la falta del catálogo de idiomas en su versión final.

A diferencia de otros asistentes centralizados, el dispositivo destaca por su capacidad de personalización en espacios compartidos. HomeView cuenta con tecnología de reconocimiento facial capaz de identificar hasta a seis integrantes de la familia, adaptando la interfaz, calendarios, recordatorios y aplicaciones según el usuario que se encuentre frente a la pantalla.

Además, el panel ajusta la densidad de la información según la distancia de la persona, mostrando datos simplificados a lo lejos y desplegando widgets complejos al acercarse.

El asistente Siri AI utiliza el contexto personal de dispositivos vinculados como el iPhone para ejecutar tareas avanzadas en aplicaciones como Mensajes, Calendario o Apple Music.

La preventa del equipo comenzó de forma inmediata y las primeras entregas a nivel global están programadas para arrancar el próximo 13 de noviembre.

Especificaciones técnicas de Apple HomeView

A nivel de hardware y diseño, la firma estadounidense preparó dos variantes de instalación para adaptarse a distintos entornos del hogar:

Pantalla: Panel Liquid Retina de 7 pulgadas con tecnología True Tone , brillo máximo de 500 nits para espacios iluminados y ajuste mínimo de 0.3 nits para uso nocturno.

con tecnología , brillo máximo de 500 nits para espacios iluminados y ajuste mínimo de 0.3 nits para uso nocturno. Diseño y montaje: Estructura de aluminio con bisagra de acero inoxidable conectada a una base de altavoz cónica. Disponible en versión de escritorio (colores plata, blanco estelar, rosa y gris espacial) y una variante para montaje en pared desarrollada junto a Schneider Home (en gris espacial y plata).

(en gris espacial y plata). Sistema de audio: Configuración acústica compuesta por dos controladores de rango completo en la pantalla, un woofer de disparo inferior y dos radiadores pasivos con soporte para Audio Espacial y procesamiento computacional.

y procesamiento computacional. Procesamiento e IA: Desarrollado sobre un chip dedicado Apple silicon con soporte para Apple Intelligence , sincronización en la nube vía iCloud y compatibilidad con el estándar domótico Matter y la línea Apple Home Collection .

con soporte para , sincronización en la nube vía y compatibilidad con el estándar domótico y la línea . Cámara y sensores: Sensor frontal con función Encuadre Centrado para videollamadas en FaceTime, además de reconocimiento de alarmas de humo o monóxido de carbono con alertas en tiempo real.

¿Se venderá el Apple HomeView en México?

Desafortunadamente, por ahora, no está anunciada su venta en nuestro territorio, aunque esto podría deberse al libramiento de la versión completa de Siri AI que, aún no se realiza por completo en español, pero se hará en este mismo año.

HomePod mini 2: Renovación sonora

A la par del lanzamiento del HomeView, Apple mostró la actualización del HomePod mini 2 con el nuevo Apple S10 y la integración nativa de Siri AI, este compacto altavoz lleva el procesamiento computacional de audio a un nuevo nivel, adaptando el rango dinámico y la acústica en tiempo real para ofrecer un sonido envolvente de 360 grados.

El Apple HomePod Mini 2 llegará a México pronto. Apple

Entre las principales innovaciones técnicas destaca por primera vez la capacidad de crear una experiencia de cine en casa con sonido envolvente de cuatro altavoces al vincularse con la nueva generación del Apple TV 4K, calibrando automáticamente los niveles acústicos según la posición de cada bocina en la habitación.

Estrena la función visual Sound Glow, la cual transforma la superficie superior del dispositivo en un lienzo luminoso que pulsa y cambia de color en sincronización dinámica con las frecuencias de la música y la portada del álbum en reproducción.

Estará disponible en cinco colores (rosa, verde, azul, blanco y medianoche)

¿Cuánto cuesta el Apple HomePod Mini 2 en México y cuándo comprarlo?

La preventa de este dispositivo ya empezó en México. El costo es de 2,999 pesos.