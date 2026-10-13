Apple renueva el Apple TV 4K; novedades, precio y cuándo comprarlo en México

La cuarta generación del Apple TV se encuentra listo y fue presentado este martes por la firma de Cupertino y, tal como ha sido el sello de este año en diversos de sus productos, la gran estrella es la aplicación de Apple Intelligence y la inteligencia artificial de Siri AI, todo ello para ofrecer una interacción de conversación más fluida.

El nuevo Apple TV 4K incorpora tres micrófonos de campo lejano con cancelación avanzada de eco, lo que permite controlar la reproducción y realizar peticiones por voz de manera totalmente manos libres, incluso cuando el volumen de la sala sea elevado.

Ahora, se encuentra equipado con el chip A19 que, según la firma, incrementa en un 50 por ciento el rendimiento y duplica la potencia gráfica respecto al Apple TV de tercera generación.

Además, ahora requerirá menor consumo de banda ancha gracias al decodificador AV1, que mejor la calidad del streaming con menos internet.

Ventajas e integración con otros dispositivos Apple

La verdadera fortaleza de esta renovación radica en la sinergia que construye con el resto del catálogo de la manzana. Al vincularse con un iPhone compatible con Apple Intelligence, el reproductor puede interpretar el contexto personal del usuario para reproducir sugerencias específicas recibidas por mensajes o recomendaciones de amigos en aplicaciones vinculadas.

A nivel acústico, el Apple TV 4K se puede ligar hasta con cuatro dispositivos del nuevo HomePod mini 2 o HomePod de segunda generación, para crear un ambiente de cine en casa calibrando en automático la calidad del audio.

Para las personas que pierden el control remoto ahora cuenta con la capacidad de Find My (Buscar) y la capacidad de emitir sonido para localizarlo rápidamente.

Junto a ello, ahora puede ligarse a la app Home y mostrar actividad en tiempo real como de cámaras de vigilancias.

¿Cuánto costará el nuevo Apple TV 4K de cuarta generación en México?

El precio del nuevo Apple TV 4K en México será de 6,299 pesos.

¿Cuándo saldrá a la venta en México?

Mientras que en Estados Unidos ya inició la preventa, en la web oficial de México solo se puede observar que se debe “consultar la disponibilidad más adelante”.