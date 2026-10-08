Xbox XP: La nueva división para llevar sus videojuegos al cine, series y parques

Xbox dejará de ser una compañía únicamente de videojuegos y se convertirá en una de entretenimiento al dar un salto más allá de las pantallas de los hogares y de las consolas, para ello anunció la creación de Xbox XP, una nueva división dedicada a expandir sus propiedades intelectuales.

Xbox XP tiene la misión de llevar a nuevas audiencias los universos ya establecidos en los videojuegos y, para ello, podrá hacer uso del cine, televisión, productos de consumo y eventos presenciales en vivo.

Asha Sharma, CEO de Xbox, anunció la nueva estructura a través de un comunicado en sus redes sociales. La nueva estructura unifies capacidades que antes operaban de forma dispersa, alineándolas hacia un objetivo común: llevar sus universos a nuevas audiencias a través del cine, la televisión, eventos presenciales y productos de consumo.

La división estará liderada por Kayleen Walters, nombrada presidenta de Xbox XP tras su exitoso paso por Mojang, el estudio encargado de Minecraft y la producción de su exitosa adaptación cinematográfica. En el lado del entretenimiento cuenta con 13 años de trayectoria en Lucasfilm.

"Nuestra ambición en Xbox es ser la compañía de entretenimiento número uno del mundo. Esto significa convertir nuestros juegos en franquicias duraderas que entretengan, inspiren y conecten a personas de todas las generaciones", detalló Matthew Ball al hacer oficial el lanzamiento.

A pesar de la nueva creación, Xbox dejó en claro que los videojuegos seguirán siendo el núcleo.

Los cuatro pilares fundamentales de Xbox XP

La nueva estructura organizativa concentra sus inversiones en cuatro áreas clave de desarrollo: