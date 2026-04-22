México es atrapado por los micro dramas

Cada vez más personas entran a revisar sus redes sociales y, de repente, pasan dos horas siguiendo la historia de una mujer traicionada por su marido que renace para vengarse y, lo peor, muchas veces no pueden ver el final porque deben bajar otra aplicación o pagar por ello.

Estos videos forman parte de una nueva categoría de contenido llamada micro drama, es decir, historias breves y de consumo rápido en formato vertical.

China es uno de los principales productores de este contenido y, de acuerdo con un informe de Media Partners Asia, los ingresos que obtiene por esta categoría pasaron de 500 millones de dólares en 2021 a 7 mil millones de dólares al cierre de 2024, siendo la expectativa alcanzar los 16 mil 200 millones de dólares para 2030.

México no está exento del impacto de los micro dramas, al contrario. El reporte Situación actual de las suscripciones para profesionales del marketing 2026, realizado por AppsFlyer, encontró que la descarga de las aplicaciones para ver estas miniseries ha crecido 155% en todo el mundo.

México ocupa el segundo lugar de mayor crecimiento con 170%, sólo superado por Alemania que registró un aumento de 210% y otros países donde la audiencia ha sido capturada son Emiratos Árabes, Francia, Brasil, Reino Unido y España.

Gran parte de este crecimiento está impulsado por estrategias de marketing agresivas, más que por descubrimiento orgánico.”

Renata Altemari

Directora general de AppsFlyer para América Latina

La consultora Sensor Tower estima que, actualmente, aplicaciones como DramaBox y ReelShort lideran el mercado global y mexicano en cuanto a descargas, aunque están viendo un incremento importante de la competencia.

Para los investigadores, el auge de los micro drama refleja un cambio en el comportamiento de los consumidores quienes buscan la narrativa de las telenovelas, pero con la dinámica de los reels de Instagram y TikTok.

A lo que se añade que los generadores de este contenido también han identificado que muchos usuarios no desean pagar, por lo que han adoptado el modelo de ingresos por publicidad. Éste pasó de casi cero a 7.4% en los últimos meses, sobre todo en mercados emergentes.

“Las categorías que están liderando el mercado de streaming son aquellas que entienden dónde está realmente su audiencia, no donde la industria asume que estaría”, consideró la directora general de AppsFlyer para América Latina, Renata Altemari.

En un blog, añadió que el auge del micro drama no sólo redefine el entretenimiento en México y el resto del mundo, también plantea nuevas oportunidades y retos para las plataformas, creadores y anunciantes.

Datos.

Oportunidades que genera esta categoría:

–Nuevos formatos publicitarios

–Mayor relevancia del mobile-first

–Demanda de producción a escala

–Localización como ventaja competitiva

El informe de Media Partners Asia también encontró que:

–Hay más de 830 millones de espectadores chinos, de los cuales casi 60% paga o realiza transacciones

–DramaBox reportó ingresos de 323 millones de dólares y una ganancia neta de 10 millones de dólares en 2024

–ReelShort (Crazy Maple Studio) logró una escala significativa, aunque la rentabilidad sigue siendo difícil de alcanzar debido a los altos costos

–Fuera de China, el mercado alcanzó los mil 400 millones de dólares en 2024, con proyección de llegar a los 9 mil 500 millones de dólares para 2030

–El público objetivo son mujeres adineradas de 30 a 60 años en Estados Unidos y el público joven que prioriza el uso de dispositivos móviles en Asia