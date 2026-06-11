Meter tu tarjeta y teclear tu NIP: el error que aprovechan los clonadores en cajeros automáticos

Llegar al cajero automático, meter tu tarjeta bancaria y teclear tu NIP, es algo que los cuentahabientes hacen comúnmente, sin embargo, es un error que están aprovechando los clonadores para robar el dinero de una forma fácil y rápida.

Los delincuentes especializados en fraude bancario utilizan diversos métodos para obtener los datos de los cuentahabientes cuando estos usan cajeros automáticos. Sus técnicas evolucionan con el tiempo, aunque muchas siguen basándose en engañar a las personas o instalar dispositivos ocultos en los equipos.

Sin embargo, el desconocimiento de muchos usuarios es uno de los principales factores que aprovechan los delincuentes.

En numerosos casos, las víctimas no saben identificar señales de alerta en un cajero automático y realizan sus operaciones con normalidad, creyendo que el equipo es completamente seguro.

Además, algunos usuarios tardan horas o incluso días en revisar los movimientos de sus cuentas. Cuando detectan cargos o retiros no reconocidos, los delincuentes ya tuvieron tiempo de realizar múltiples operaciones, dificultando la recuperación del dinero.

Por ello, gran parte de los fraudes en cajeros no dependen únicamente de la tecnología utilizada por los criminales, sino de aprovechar hábitos cotidianos y descuidos de las personas. Ante esto, la educación financiera y el conocimiento de las tácticas más comunes siguen siendo algunas de las herramientas más efectivas para prevenir este tipo de delitos.

Meter tu tarjeta y teclear tu NIP, el error en un cajero automático

Error en cajeros automáticos del banco. Especial

La experta en ciberseguridad, María Aperador, dio a conocer recientemente sobre un modus operandi de los clonadores de tarjetas bancarias.

La táctica fue descubierta en España, pero se sabe que los fraudes bancarios están en todo el mundo, por lo que esta alerta es para todos.

En un video, la experta señaló que en la parte en la que se introduce la tarjeta bancaria, los clonadores incorporan un sistema oculto que registra la tarjeta y el NIP.

Se trata de una réplica que se pone sobre la pieza que registra los datos, tanto en la inserción de la tarjeta como en donde se pulsan los números.

Trucan los cajeros automáticos para que cuando tú metas tu tarjeta y tu PIN, te clonen la tarjeta y puedan robarte el dinero", menciona la especialista.

Aperador señala que esta técnica es cada vez más habitual y representa una amenaza real para cualquier persona que utilice cajeros automáticos, especialmente en zonas poco concurridas o con escasa vigilancia.

Si bien es algo complicado porque el modus operandi se realiza en un cajero automático, en donde la mayoría de la gente confía, el error principal es precisamente eso, fiarse y ‘con ojos cerrados’, llegar, meter la tarjeta y teclear el NIP.

Recomendaciones para evitar clonaciones

Error en cajeros automáticos del banco. Especial

En lugar de actuar de manera rápida y cometer el descuido que podría terminar en una clonación de tu tarjeta, lo más recomendable es:

Revisar visualmente la ranura de la tarjeta y el teclado antes de utilizarlos

Cubrir el teclado al introducir el NIP

Evitar ayuda de desconocidos

Activar alertas bancarias en el teléfono y reportar inmediatamente cualquier comportamiento extraño del cajero

Lo más importante de todo es que, inmediatamente cuando entres al cajero, antes de hacer cualquier movimiento, revises que todo esté en orden. Si la máquina presenta piezas flojas, cámaras sospechosas o elementos añadidos, lo más seguro es retirarte, reportarlo y utilizar otro cajero.

Para conocimiento de los usuarios de banco, también existen casos de atrapamiento de tarjetas. Los delincuentes colocan un mecanismo dentro de la ranura que impide que la tarjeta salga después de la operación. Cuando el usuario se retira pensando que el cajero la retuvo, los criminales recuperan la tarjeta y, si previamente observaron o grabaron el NIP, pueden vaciar la cuenta.

Lo más recomendable en este caso es que, si el cajero no te da tu tarjeta, esperes en el lugar y desde ahí reportes la situación con tu banco. Además de que lo ideal es no recibir ayudar de nadie porque podría ser el mismo delincuente con el que estás tratando.