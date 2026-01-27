WhatsApp incorporó una nueva herramienta de seguridad avanzada llamada Configuración Estricta de la Cuenta, diseñada para reforzar la protección de los usuarios frente a fraudes, archivos maliciosos y contactos desconocidos.

La función permite activar, en pocos pasos, las opciones más restrictivas de la aplicación, como el bloqueo automático de archivos adjuntos de remitentes no guardados y el silenciamiento de llamadas de números desconocidos.

El lanzamiento responde a un contexto claro: el aumento de ciberataques, intentos de fraude y distribución de malware a través de aplicaciones de mensajería.

Aunque WhatsApp ya cuenta con cifrado de extremo a extremo, la compañía busca ofrecer un nivel adicional de control, especialmente para personas con mayor exposición digital.

WhatsApp lanza la Configuración Estricta de la Cuenta: así refuerza tu seguridad Foto: Canva

¿Qué es la Configuración Estricta de la Cuenta en WhatsApp?

La Configuración Estricta de WhatsApp es una función que agrupa varias herramientas de privacidad y seguridad en un solo apartado.

En lugar de activar cada opción por separado, el usuario puede aplicar todas las restricciones recomendadas con unos cuantos toques.

Meta, empresa propietaria de WhatsApp, describe esta función como una especie de “confinamiento digital”.

Es decir, un modo en el que la cuenta queda protegida bajo los parámetros más estrictos disponibles en la plataforma.

Entre las medidas que se activan automáticamente se encuentran:

Bloqueo de archivos adjuntos y contenido multimedia de remitentes desconocidos

Silenciamiento de llamadas de números no guardados

Restricciones adicionales que limitan ciertas interacciones

Estas acciones buscan reducir los riesgos antes de que el usuario tenga que reaccionar ante una amenaza.

Por qué WhatsApp refuerza ahora la seguridad

WhatsApp se ha posicionado históricamente como un espacio para conversaciones privadas, respaldado por el cifrado de extremo a extremo predeterminado. Sin embargo, ese cifrado no evita que un usuario reciba archivos peligrosos o llamadas fraudulentas.

En los últimos años, los intentos de estafa han evolucionado. Ya no dependen solo de mensajes sospechosos, sino de:

Archivos adjuntos con software malicioso

Llamadas automatizadas para engaño o extorsión

Contactos que aparentan ser legítimos

Ante este escenario, Meta ha optado por reforzar la seguridad de WhatsApp desde la configuración básica de la cuenta, sin exigir conocimientos técnicos al usuario.

WhatsApp lanza la Configuración Estricta de la Cuenta: así refuerza tu seguridad Foto: Canva

Qué cambia al activar la Configuración Estricta

Activar esta opción implica aceptar ciertas limitaciones en el funcionamiento normal de la aplicación. WhatsApp advierte que algunas funciones pueden verse restringidas, precisamente para priorizar la seguridad.

Por ejemplo:

No se descargarán automáticamente imágenes o documentos de contactos no guardados

Las llamadas de números desconocidos no interrumpirán al usuario

Se reduce la interacción con cuentas que no están verificadas

El objetivo no es complicar el uso de la app, sino evitar que el primer contacto con un posible atacante tenga éxito.

Cómo activar la Configuración Estricta de la Cuenta paso a paso

Uno de los puntos clave de esta función es su facilidad de activación. No requiere configuraciones complejas ni instalaciones adicionales.

El proceso es el siguiente:

Abrir WhatsApp Entrar en Ajustes Seleccionar Privacidad Acceder al apartado Avanzado Pulsar Activar Configuración Estricta de la Cuenta

La opción puede desactivarse en cualquier momento siguiendo el mismo camino. Esto permite que el usuario ajuste el nivel de protección según sus necesidades.

WhatsApp lanza la Configuración Estricta de la Cuenta: así refuerza tu seguridad Foto: Canva

¿Cuándo estará disponible la nueva función?

Meta confirmó que el despliegue de la Configuración Estricta de WhatsApp comenzó esta semana. La disponibilidad será progresiva y se extenderá durante las próximas semanas para usuarios de distintos países y sistemas operativos.

Como ocurre con otras funciones de la plataforma, no todos los usuarios la verán al mismo tiempo, ya que depende de la versión de la aplicación y del tipo de dispositivo.

Con información de Europa Press.