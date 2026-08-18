Matt Groening deja entrever el regreso del videojuego "The Simpsons: Hit & Run"

Después de más de dos décadas de su lanzamiento original, The Simpsons: Hit & Run podría estar más cerca que nunca de regresar y, con ello, cumplir los deseos de tener más juegos de este título que no ha sido visto en las consolas de última generación.

Durante la convención D23 de Disney, Matt Groening, uno de los creadores de Los Simpson, dio a entender que se está trabajando en la posibilidad de revivir al que algunos consideran el mejor juego de la serie animada.

“Creo que el juego original regresará de alguna forma”, dijo Groening, una declaración que rápidamente se esparció en las redes sociales y, algunos dieron como una promesa de que The Simpsons: Hit & Run estará de regreso de forma contundente.

El título, desarrollado por Radical Entertainment y lanzado en 2003, se convirtió en un éxito gracias a su fórmula de mundo abierto inspirada en Grand Theft Auto, combinada con el humor característico de la familia amarilla. Desde entonces, los fanáticos han reclamado en repetidas ocasiones una remasterización, un remake o incluso una secuela.

Luego de la frase de Groening, el productor ejecutivo Matt Selman evitó dar una respuesta concreta y trató de limitar lo que la declaración del primero significaba agregando un: “O no”, para meter un poco de suspenso sobre el futuro del juego.

Hasta el momento, ni Disney ni ninguna compañía relacionada con la franquicia han desmentido las palabras de Groening ni han aclarado si existe un remaster, remake o nueva edición en desarrollo.

La posibilidad de recuperar The Simpsons: Hit & Run también cobra relevancia porque durante años diversos problemas de licencias han sido considerados el principal obstáculo para relanzar el juego.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre plataformas, fecha de lanzamiento ni formato del proyecto.

¿Cuándo se lanzó el último juego y para qué consolas?

The Simpsons: Hit & Run se lanzó originalmente en 2003. El videojuego fue desarrollado por Radical Entertainment y publicado por Vivendi Universal Games hace más de 20 años.

En aquel tiempo el juego llegó para Sony PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube.