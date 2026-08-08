¿El final de los Simpson? La voz de Bart revela cuándo terminaría la serie

La actriz de doblaje Nancy Cartwright, famosa mundialmente por dar voz a Bart Simpson, reveló la fecha exacta del final de la icónica serie animada. Durante una charla reciente en el podcast Inside of You, la intérprete estadounidense sentenció que Los Simpson concluirán definitivamente al llegar a la temporada 40.

El presentador del programa cuestionó repetidamente a la artista sobre el futuro del show creado por Matt Groening. Cartwright respondió con firmeza y limitó sus comentarios a confirmar su pronóstico personal sobre el cierre definitivo. La cadena televisiva actualmente asegura su transmisión oficial justo hasta esa misma tanda de episodios.

Los Simpson en imagen promocional. Foto: Fox / Disney

Los seguidores de la familia amarilla mantienen dudas constantes sobre el fin de una emisión que comenzó sus transmisiones formales en 1989. Hasta la fecha actual, el programa acumula 37 temporadas al aire y supera la impresionante barrera de los 800 capítulos en la pantalla chica.

El futuro de los habitantes de Springfield

Cartwright aclaró rápidamente su postura laboral respecto a la continuidad del proyecto televisivo a largo plazo. A sus 68 años de edad, la actriz expresó su total disposición para grabar nuevos episodios mientras mantenga buena salud y el equipo de producción decida extender la historia.

La artista estadounidense no solo presta sus cuerdas vocales al hijo mayor de Homero y Marge. Su talento sostiene a otros personajes secundarios fundamentales como Nelson Muntz, Todd Flanders y el carismático Ralph Wiggum, consolidando su presencia en los estudios de grabación durante casi cuatro décadas ininterrumpidas.

Homero con comida en sus manos. Foto: Fox / Disney

El destino de Los Simpson mantiene un velo de incertidumbre frente a los cambios constantes en la industria del entretenimiento. Los ejecutivos responsables de la licencia oficializaron tiempo atrás la renovación del contrato del programa exactamente hasta la temporada mencionada por la intérprete principal.

Un legado insuperable en la televisión mundial

El primer contacto del público con estos dibujos animados ocurrió mediante cortos emitidos originalmente en El show de Tracey Ullman. Desde esa primera etapa previa, Cartwright asumió el reto de interpretar al niño rebelde de la ciudad, marcando el inicio de una carrera legendaria en la historia del doblaje original.

La insistencia del presentador en el podcast evidenció la incredulidad generalizada sobre el fin de una era en la cultura pop. Ante los múltiples cuestionamientos de su interlocutor, la actriz reafirmó su postura con un simple "sí", dejando nulo espacio para interpretaciones alternas sobre el tema abordado.

Los Simpson sentados en su sofá. Foto: Fox / Disney

Los analistas de medios anticipan que alcanzar cuatro décadas al aire representa un hito inalcanzable para cualquier otra comedia de situación animada. La decisión final sobre el cierre de las tramas recaerá exclusivamente en los directivos corporativos y los creadores originales del concepto.

Mientras llega la fecha fatal, los animadores continúan la producción incesante de los guiones previamente aprobados. El equipo de escritores trabaja a marchas forzadas para mantener la vigencia del humor irreverente que catapultó a la cima a los ciudadanos de Springfield a nivel internacional.

El anuncio mediático de la actriz resuena fuerte entre las múltiples generaciones que crecieron viendo las aventuras de estos entrañables personajes. La cuenta regresiva marca solo tres temporadas restantes para confirmar si la cruda predicción de la mujer detrás de Bart Simpson se convierte en una realidad inminente.