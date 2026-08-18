Zabbix combinará IA y procesamiento de eventos complejos para lograr la automatización total

Zabbix, la compañía detrás de una de las soluciones de monitoreo de código abierto más usadas del mundo, presentó en la Zabbix Conference Latam 2026 los detalles de Zabbix 8.0, su próxima versión LTS, prevista para Q3/2026. La gran novedad es la combinación de dos capacidades independientes hasta ahora: el motor de Procesamiento de Eventos Complejos (CEP) y la integración nativa de IA vía protocolo MCP (Model Context Protocol); bajo una fórmula que resume el espíritu de esta actualización: CEP + IA = automatización total.

"Zabbix 8.0 es mucho más que un nuevo lanzamiento LTS: introduce soporte para OpenTelemetry, APM, CEP e IA de manera nativa, con mejoras masivas de escalabilidad", afirmó Alexei Vladishev, CEO y fundador de Zabbix, durante su presentación. "Con esto, Zabbix da sus primeros pasos sólidos en el espacio de la observabilidad, posicionándose como una plataforma universal de recopilación, monitoreo y análisis de datos tanto para entornos de TI como de OT".

Qué significa "CEP + IA = automatización total"

El concepto, presentado por Luciano Alves, CEO de Zabbix LATAM, describe cómo la unión de estas tecnologías multiplica las capacidades de automatización de la plataforma en un único entorno, sin depender de herramientas propietarias de terceros.

El motor de CEP correlaciona y manipula en tiempo real los eventos de Zabbix: filtra, normaliza, ajusta severidad, suprime y cierra eventos, anonimiza datos y ejecuta análisis de causa raíz. También genera eventos sintéticos - detecta, por ejemplo, tres intentos fallidos de autenticación y los convierte en una alerta de seguridad - habilitando monitoreo tipo SIEM dentro de Zabbix, extensible mediante JavaScript. La integración de IA vía MCP incorporará un conector que conecta eficientemente cualquier ecosistema de IA externo con la plataforma, permitiendo a clientes, socios y desarrolladores construir herramientas que extiendan sus capacidades.

"Los grandes proveedores de servicios gestionados (MSP), por ejemplo, podrán reducir sus contratos con proveedores propietarios competidores como AppDynamics o New Relic y consolidar más servicios dentro de Zabbix", explicó Alves, subrayando el impacto comercial de esta combinación para el mercado latinoamericano.

Contexto: un salto de categoría, no solo de versión

Zabbix 8.0 se apoya en otros pilares junto al binomio CEP + IA: APM con soporte nativo de OpenTelemetry, y una arquitectura de escalabilidad masiva basada en ClickHouse, que alcanzó 1.44 millones de métricas por segundo en pruebas en una sola laptop, con proyecciones de 5-10 millones de NVPS en producción.

Según Alves, la mayoría de las empresas medianas y grandes de la región operan con tres o más plataformas de monitoreo, algunas hasta con 14, generando licencias duplicadas y visibilidad fragmentada; Zabbix 8.0 resuelve esto consolidando infraestructura, aplicaciones, logs y seguridad en una sola plataforma de código abierto.

Disponibilidad

Zabbix 8.0 se espera en Q3/2026, y su documentación oficial ya detalla mejoras como el widget de gráfico de dispersión (Scatter Plot) y soporte de ClickHouse como base de datos de histórico. Junto al lanzamiento, Zabbix prevé el debut de su app móvil para iOS y Android y del Marketplace, plataforma centralizada para extensiones de la comunidad.