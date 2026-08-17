Anthropic aclara cómo funcionará la marca de agua en los textos de Claude

El laboratorio de inteligencia artificial (IA) Anthropic ha dado más detalles para aclarar algunos flecos que no quedaron del todo claros sobre la marca de agua que va a aplicar en todo el mundo en los textos generados por Claude en la aplicación y web, API, Claude Code, Claude Cowork y Claude Tag.

La semana pasada, la compañía reveló que aplicará marcas de agua a los textos que genera Claude tras la firma del Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia del Contenido Generado por IA que forma parte de la Ley de IA de la Unión Europea.

A los pocos días, los usuarios de Claude pasaron de criticar la medida a dejar de pagar la suscripción a la IA de Anthropic como resultado, según indica el medio especializado Business Insider.

Anthropic ha dado más detalles para aclarar ciertos aspectos en los que parece que hay confusión. El primero es que el algoritmo utilizado es una versión de SynthID-Text (desarrollado por Google DeepMind), que se basa en las elecciones de bajo riesgo entre palabras igual de válidas y solo cambia la fuente de la aleatoriedad con que el modelo elige, usando una clave.

Es decir, usa una clave matemática y las palabras previas para decidir la siguiente palabra para incrustar la marca de agua. De este modo, Claude crea en sus respuestas un patrón indetectable para el lector, pero que sí es reconocible para quien tenga la clave que lo codifica.

El laboratorio de IA ha puntualizado que la incrustación de la marca de agua no conlleva ni latencia ni un sobrecoste en tokens o en la API, y que no guarda ningún tipo de dato personal del usuario u organización del chat.

Es más, vuelve a señalar que la marca no es un sí o no rotundo, sino una probabilidad. Esto significa que, si detecta el patrón, dirá "probablemente pasó por Claude", aunque no funciona a la inversa, ya que, si no encuentra marca, no significa que lo escribiera una persona.

En este sentido, Claude incluye su propia clave y se diferencia de la de ChatGPT o Gemini, por lo que no hay un detector universal. Y para que funcione mejor la detección, cuantas más palabras, más fiable será la marca.

Asimismo, en los textos cortos apenas ofrece señal porque el patrón no se puede construir sobre tan pocas palabras. En el caso del código o las correcciones, todo cambia, ya que la marca no se puede incrustar al no existir elección libre entre palabras.

Finalmente, Anthropic ha confirmado que próximamente lanzará una API de detección y que toda traducción que se haga sí lleva una marca por algo bastante simple de entender: cada palabra la elige Claude.