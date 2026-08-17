¿Cuándo sale el PlayStation 6? El CEO de Sony da un adelanto que no es alentador 

Mientras que Microsoft Xbox avanza en el desarrollo de su próxima consola y a escasos meses de que la consola PlayStation 5 alcance su sexto aniversario en el mercado, existen dudas sobre cuándo llegará la PlayStation 6 al mercado y, por ahora, parece que el inicio del 2027 podría no ser la fecha para ello.

En una entrevista concedida al The Wall Street Journal, el director ejecutivo de Sony, Hiroki Totoki, abordó la transformación histórica de la empresa —que pasó de fabricar televisores y el popular Walkman a consolidarse como un gigante del entretenimiento— y reconoció los retos de producción que enfrentan debido a las tensiones comerciales y al desabasto de insumos como las memorias DRAM y NAND Flash, acaparadas por la demanda de la inteligencia artificial.

"Totoki dijo que la compañía aún no ha fijado una fecha para el lanzamiento del PS6", detalló The Wall Street Journal sobre la falta de un calendario definitivo para la consola de próxima generación.

La crisis que existe por la demanda de memoria RAM y dispositivos de almacenamiento, con algunas compañías acabando su stock del 2026 en los primeros meses, sigue disparándose. Los precios de componentes para las computadoras gamers se han disparado, mientras que otros sectores como las consolas ya han padecido realizando subidas de precio de sus actuales dispositivos en los últimos meses.

¿Por qué se retrasa el lanzamiento del PlayStation 6 y cuál es el plan de Sony?

La indefinición sobre la ventana de estreno y el costo final de la consola responde a la volatilidad en los precios de diversos componentes como los procesadores. Durante el encuentro con el medio estadounidense, Hiroki Totoki enfatizó la necesidad de proteger la estabilidad financiera de la corporación para garantizar su permanencia en el mercado global.

"Las empresas tradicionales son importantes. Tengo un gran respeto por estos negocios. Pero al mismo tiempo, necesitamos cambiar", declaró Hiroki Totoki a The Wall Street Journal, añadiendo sobre la coyuntura económica que "considerando esa importancia, necesitamos tomar algunas medidas. De lo contrario, no podremos sobrevivir en este panorama".

La firma podría optar por retrasar el lanzamiento del PlayStation 6 hasta el 2028 con el objetivo de esperar una bajada de precio en los componentes y, con ello, no salir con un precio elevado que imponga más presiones sobre el departamento. Además, existen dudas de cómo afectará la decisión de ya no tener juegos físicos en los nuevos lanzamientos.