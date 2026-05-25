UNAM bloquea a 498 aspirantes durante examen de admisión en línea

La UNAM informó que 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema durante la primera jornada de aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026, luego de detectarse actividades consideradas indebidas durante la evaluación en línea.

De acuerdo con la institución, durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo participaron 55 mil 840 personas aspirantes, lo que representó 88 por ciento del total de registros, una cifra superior al 84 por ciento alcanzado en el proceso de admisión de 2025.

La universidad señaló que el número de aspirantes bloqueados representa menos del uno por ciento del total de personas que realizaron la prueba y sostuvo que estas medidas forman parte de los protocolos de seguridad académica para garantizar condiciones equitativas en el concurso.

En medio de cuestionamientos sobre el uso de inteligencia artificial en el examen, la UNAM aclaró que el sistema no cancela pruebas de manera automática.

La tecnología únicamente genera alertas que son revisadas por personal universitario”, indicó la institución, al explicar que cualquier decisión se toma con base en evidencia y mediante revisión especializada conforme a la convocatoria y el instructivo del proceso.

La casa de estudios añadió que la plataforma funcionó “sin incidentes” durante la primera jornada y explicó que el sistema cuenta con herramientas para verificar la identidad de las y los aspirantes, así como monitorear el entorno donde presentan la evaluación.

Asimismo, sostuvo que ruidos ambientales, interrupciones menores o situaciones cotidianas del entorno familiar no son motivo automático para invalidar el examen.

Respecto a fallas técnicas, la universidad explicó que cuando existen interrupciones breves de internet o electricidad, el sistema permite reanudar la prueba conservando las respuestas previamente guardadas. En casos más graves, añadió, se revisan las incidencias particulares conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, la UNAM llamó a quienes presentarán el examen en los próximos días a conducirse con ética y evitar conductas que puedan comprometer su participación en el proceso de admisión.