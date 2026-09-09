Frente a Frente: Samsung Fold 8 vs iPhone Duo, ¿cuál es el mejor smartphone plegable? 

Apple ha entrado a la moda de los teléfonos plegables con el iPhone Duo, su primer modelo de este estilo con el cual harán competencia directa al Galaxy Z Fold 8 de Samsung, un modelo que se ha consolidado como el tope de gama de los productos de este estilo y donde la firma de la manzana quiere tomar público.

A pesar de pertenecer a ecosistemas rivales, la nueva generación de dispositivos comparte innovaciones fundamentales y visiones de diseño sorprendentemente cercanas, empezando desde el diseño estilo pasaporte, pero también algunos males como la reducción de una cámara, lo cual hace poco sentido en algunos consumidores quienes no entienden el sacrificio de aspectos técnicos a pesar de tratarse del modelo más costoso de la familia.

Similitudes: La convergencia del diseño plegable

Apple ha apostado por unas dimensiones compactas, abandonando el perfil alargado tradicional para coincidir casi al milímetro con Samsung: ambos integran una pantalla interna flexible de 7.6 pulgadas a 120 Hz, acompañada de un panel exterior de aproximadamente 5.4 a 5.5 pulgadas.

En ambos casos la calidad no está a discusión ya que han optado por la alta calidad con el OLED con recubrimiento antirreflejos de acabado nano-texturizado y placas internas de titanio para reforzar la estructura.

Uno de los principales cuestionamientos es la falta de un telefoto de alta calidad. Ninguno de estos dispositivos compactos incluye un sensor teleobjetivo dedicado, apostando en su lugar por un doble módulo fotográfico principal (configuraciones de 48 MP en Apple y 50 MP en Samsung), esto como consecuencia de las restricciones de espacio. Sin embargo, Samsung sí tiene un modelo que comparte las características de su S26 Ultra, el Fold 8 Ultra.

Como parte de las carencias por el espacio ambas compañías han tenido que prescindir de sus sistemas biométricos habituales —FaceID en el caso de Apple y sensores ultrasónicos bajo pantalla en Samsung, regresando a la lectura de huellas digitales, como si fuera una vuelta al pasado.

Diferencias: Dimensiones, potencia y filosofía de software

A pesar de sus semejanzas conceptuales, existen diferencias importantes. Primero el peso y grosor. El iPhone Duo registra 254 gramos y 11.3 mm de grosor cerrado. En contraste, el Galaxy Z Fold 8 Ultra solo tiene 8.9 mm y 215 gramos, mientras que el Fold 8 estándar se queda en 201 gramos.

En cuanto a los procesadores, Apple apuesta por el de la casa, un nuevo A20 Pro de 2 nanómetros pensado en el rendimiento, pero también en un mejor consumo energético. En Samsung usan el Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm).

Estos son los modelos de Samsung Fold 8, Fold 8 Ultra y Z Flip 8 Samsung

Las certificaciones de resistencia son un punto a favor de Apple con IP68 completa contra agua y polvo, superando la clasificación IP48 del Galaxy.

En la división de multitarea, Samsung saca pecho al permitir hasta cinco aplicaciones abiertas en una pantalla flexible, mientras iOS solo puede con dos, un problema que ha arrastrado desde el iPad.

La guerra por la gama premium de los flexibles ha empezado.