¿Por qué Apple no presentó el iPhone 18? La razón de su ausencia y su fecha de lanzamiento

Un nuevo CEO ha tomado el control de Apple dejando atrás el mandato de Tim Cook y, aunque el lanzamiento del iPhone 18 Pro así como el iPhone Duo fueron la primera carta de presentación de John Ternus, la ausencia del iPhone 18 base parece seguir los planes ya establecidos por la compañía.

Desde el 2025 surgieron rumores de que Apple podría dejar de lanzar un nuevo iPhone cada año, esto ante el aumento de precios en la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento, así como el aumento de costo en los procesadores, por las demandas de empresas de inteligencia artificial. Esto llevaría a un encarecimiento de los productos que pondría en duda las ventas, especialmente en el modelo base, con los usuarios cuestionándose si es necesaria la renovación.

A diferencia de los modelos Pro y ahora el iPhone Duo, donde el mercado valora las innovaciones, en el iPhone 18 la situación sería diferente. Medios especializados en tecnología como The Verge o Wired han señalado que la estrategia de no presentar el iPhone está ligada a maximizar la atención mediática en los nuevos lanzamientos y optimizar su logística de distribución sin canibalizar las ventas de sus gamas más exclusivas.

¿Cuándo podría llegar el iPhone 18 y con qué otros modelos?

El modelo base del iPhone 18 no ha sido cancelado, únicamente se ha pospuesto su debut para el primer trimestre de 2027. De acuerdo con los reportes de la industria, Apple planea inaugurar una ventana de lanzamientos primaveral para renovar su entrada a la gama media y alta de entrada.

Reproducir Así fue el lanzamiento del iPhone 18

Anteriormente, los lanzamientos de principio de año estaban más ligados a iPad y computadoras, pero ahora con el iPhone 18 podrían ganar mayor atención dado que es un modelo muy requerido por los consumidores.

En esta nueva presentación a principios de año, el iPhone 18 estará acompañado por dos dispositivos adicionales: