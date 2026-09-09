iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: Las 5 diferencias clave que debes saber antes de comprar

Apple presentó el nuevo iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max y, a diferencia de los últimos dos años donde los usuarios habían notado pocas diferencias, ahora hay una especial que plantea si vale la pena hacer el upgrade del 17 Pro al nuevo modelo lanzado.

Aunque en el exterior es muy parecido en el diseño el iPhone 18 Pro respecto a su antecesor, existe una gran modificación en uno de los lentes que podría decantar por adquirir el más reciente modelo, pero que no todos tal vez logren sacarle provecho.

El iPhone 18 Pro conserva el chasis de aluminio de 6.3 pulgadas, pero existen otras diferencias que cada consumidor tendrá que analizar.

Parte de los accesorios del iPhone 18 Pro Apple

Las 5 diferencias del iPhone 18 Pro vs el iPhone 17 Pro

Cámara con apertura variable: La gran revolución fotográfica del iPhone 18 Pro es la llegada de la apertura variable en la cámara principal de 48 MP alcanzando los 1.78 de apertura focal que el iPhone 17 Pro no tiene. Esta capacidad puede permitir el control de la luz de forma manual. Procesador A20 Pro en 2 nanómetros: El iPhone 18 Pro debuta ocupará el nuevo procesador A20 Pro de dos nanómetros enfocado en la mejora de rendimiento en diferentes proceso, pero también en el consumo energético respecto a su predecesor. Para los usuarios casuales, estas opciones podrían parecer poco representativas. Módem propio Apple C2: Tal como lo hicieron al dejar a Intel en sus procesadores para las Apple MacBook, ahora la empresa usará sus propios módems denominados Apple C2, enfocados en mejorar la señal en redes 5G y en reducir el consumo de la batería cuando se prioriza esta transmisión de datos. Batería récord y Dynamic Island reducida: El iPhone 18 Pro modifica el tamaño de la Dynamic Island que ahora es más compacta. En cuanto a la batería presume 36 horas de reproducción de video, superando las 31 horas del iPhone 17 Pro. Aumento en el precio de salida: Tal como se esperaba y presionados por el aumento de los costos en la memoria RAM y almacenamiento, el iPhone 18 Pro incrementa su costo de entrada en México. Ahora costará desde 29,999 pesos el modelo base y 31,999 pesos el modelo de entrada en el caso del iPhone 18 Pro Max.