¿Tu iPhone tendrá iOS 27? Lista de modelos compatibles
iOS 27 llegará en septiembre. Conoce qué iPhone podrán actualizarse, cuáles quedan fuera y qué modelos tendrán funciones de IA.
Apple prepara el lanzamiento de iOS 27, la nueva versión de su sistema operativo que llegará con cambios en Siri, inteligencia artificial y otras funciones. Sin embargo, no todos los iPhone podrán aprovechar la actualización.
¿Cuándo estará disponible iOS 27?v
Apple confirmó que iOS 27 estará disponible a partir del 14 de septiembre de 2026 para los dispositivos compatibles.
La actualización llegará pocos días después de la presentación de la nueva generación de iPhone y podrá descargarse directamente desde el dispositivo.
Una vez disponible, los usuarios podrán buscarla entrando a
- Configuración
- General
- Actualización de software
- Descargar e instalar
Antes de comenzar es recomendable contar con suficiente batería, espacio disponible y realizar una copia de seguridad de la información importante.
¿Qué iPhone son compatibles con iOS 27?
Apple mantendrá soporte para una lista amplia de dispositivos. Los modelos más antiguos que podrán instalar iOS 27 son los iPhone 11, presentados originalmente en 2019.
Esta es la lista de modelos compatibles
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE de segunda generación
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE de tercera generación
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17e
Los nuevos dispositivos presentados por Apple en septiembre de 2026 también llegarán con iOS 27 instalado de fábrica.
¿Qué iPhone se quedan sin iOS 27?
En esta ocasión hay buenas noticias para quienes tienen un teléfono antiguo, ya que Apple no eliminó modelos que fueran compatibles con iOS 26.
Esto significa que los iPhone que actualmente pueden utilizar iOS 26 también podrán dar el salto a iOS 27.
Los dispositivos anteriores a los modelos incluidos en la lista oficial, como los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, continúan fuera de las nuevas versiones principales del sistema.
Estos teléfonos ya habían quedado fuera de iOS 26, por lo que iOS 27 no suma nuevos modelos a la lista de equipos sin actualización.
¿Todos los iPhone compatibles tendrán las funciones de iOS 27?
Poder instalar iOS 27 no significa que todas sus funciones estarán disponibles en todos los celulares.
La principal diferencia está en Apple Intelligence y Siri AI, ya que estas herramientas necesitan componentes más recientes para funcionar.
Apple indica que sus nuevas funciones de inteligencia artificial serán compatibles con
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 y modelos posteriores compatibles
Por lo tanto, un iPhone 11, 12, 13, 14 o incluso los iPhone 15 y 15 Plus podrán actualizarse a iOS 27, pero no tendrán acceso a todas las herramientas de Apple Intelligence y Siri AI.
¿Qué novedades tendrá iOS 27?
La nueva versión del sistema operativo incluye cambios enfocados en rendimiento, personalización e inteligencia artificial.
Una de las novedades principales será Siri AI, una nueva versión del asistente que podrá comprender mejor las conversaciones y utilizar información del dispositivo para responder preguntas o realizar diferentes acciones.
Entre los cambios anunciados también se encuentran
- Mejoras de rendimiento y fluidez
- Nuevas funciones de Apple Intelligence
- Siri AI
- Nuevas herramientas para editar fotografías
- Mejoras en Safari
- Cambios en seguridad y contraseñas
- Nuevas opciones de personalización
- iPhone Handoff en operadores compatibles
Algunas características dependerán del modelo de iPhone, idioma, país y disponibilidad de Apple Intelligence.