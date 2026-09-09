¿Tu iPhone tendrá iOS 27? Lista de modelos compatibles

Apple prepara el lanzamiento de iOS 27, la nueva versión de su sistema operativo que llegará con cambios en Siri, inteligencia artificial y otras funciones. Sin embargo, no todos los iPhone podrán aprovechar la actualización.

¿Cuándo estará disponible iOS 27?v

Apple confirmó que iOS 27 estará disponible a partir del 14 de septiembre de 2026 para los dispositivos compatibles.

La actualización llegará pocos días después de la presentación de la nueva generación de iPhone y podrá descargarse directamente desde el dispositivo.

Una vez disponible, los usuarios podrán buscarla entrando a

Configuración

General

Actualización de software

Descargar e instalar

Antes de comenzar es recomendable contar con suficiente batería, espacio disponible y realizar una copia de seguridad de la información importante.

iOS 27 llegará a los iPhone compatibles el 14 de septiembre. Apple

¿Qué iPhone son compatibles con iOS 27?

Apple mantendrá soporte para una lista amplia de dispositivos. Los modelos más antiguos que podrán instalar iOS 27 son los iPhone 11, presentados originalmente en 2019.

Esta es la lista de modelos compatibles

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE de segunda generación

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE de tercera generación

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17e

Los nuevos dispositivos presentados por Apple en septiembre de 2026 también llegarán con iOS 27 instalado de fábrica.

Apple presentó su nuevo iPhone 18 en las versiones Pro y Pro Max Apple

¿Qué iPhone se quedan sin iOS 27?

En esta ocasión hay buenas noticias para quienes tienen un teléfono antiguo, ya que Apple no eliminó modelos que fueran compatibles con iOS 26.

Esto significa que los iPhone que actualmente pueden utilizar iOS 26 también podrán dar el salto a iOS 27.

Los dispositivos anteriores a los modelos incluidos en la lista oficial, como los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, continúan fuera de las nuevas versiones principales del sistema.

Estos teléfonos ya habían quedado fuera de iOS 26, por lo que iOS 27 no suma nuevos modelos a la lista de equipos sin actualización.

Apple mantendrá una amplia lista de iPhone compatibles con iOS 27. Canva

¿Todos los iPhone compatibles tendrán las funciones de iOS 27?

Poder instalar iOS 27 no significa que todas sus funciones estarán disponibles en todos los celulares.

La principal diferencia está en Apple Intelligence y Siri AI, ya que estas herramientas necesitan componentes más recientes para funcionar.

Apple indica que sus nuevas funciones de inteligencia artificial serán compatibles con

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 y modelos posteriores compatibles

Por lo tanto, un iPhone 11, 12, 13, 14 o incluso los iPhone 15 y 15 Plus podrán actualizarse a iOS 27, pero no tendrán acceso a todas las herramientas de Apple Intelligence y Siri AI.

El iPhone 18 Duo Apple

¿Qué novedades tendrá iOS 27?

La nueva versión del sistema operativo incluye cambios enfocados en rendimiento, personalización e inteligencia artificial.

Una de las novedades principales será Siri AI, una nueva versión del asistente que podrá comprender mejor las conversaciones y utilizar información del dispositivo para responder preguntas o realizar diferentes acciones.

Entre los cambios anunciados también se encuentran

Mejoras de rendimiento y fluidez

Nuevas funciones de Apple Intelligence

Apple Intelligence Siri AI

Nuevas herramientas para editar fotografías

Mejoras en Safari

Cambios en seguridad y contraseñas

Nuevas opciones de personalización

iPhone Handoff en operadores compatibles

Algunas características dependerán del modelo de iPhone, idioma, país y disponibilidad de Apple Intelligence.