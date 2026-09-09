Nuevo Apple Watch Series 12: Cuándo podrás comprarlo y cuánto costará en México

Apple vuelve a poner la salud, el rendimiento y la inteligencia artificial en el centro de su reloj inteligente con el lanzamiento del Apple Watch Series 12, una generación que incorpora nuevos sensores, el chip S11 y funciones pensadas para ofrecer información más detallada sobre el estado físico de sus usuarios.

¿Cuánto cuesta el Apple Watch Series 12?

La compañía presentó el dispositivo como uno de sus avances más importantes en monitoreo de salud.

La llegada del Series 12 está prevista para el 18 de septiembre, cuando comenzará su disponibilidad en tiendas. Cortesía Apple

Entre sus novedades destacan una medición de frecuencia cardiaca más frecuente, un análisis más completo de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), una nueva función de preparación y herramientas de inteligencia de audio.

El Apple Watch Series 12 tendrá un precio inicial de 399 dólares en Estados Unidos y en México se podrá encontrar desde $8,999 de contado o 18 MSI desde $499.94.

Desde el día de hoy a través del sitio web ya puede reservarse y su llegada a tiendas está programada para el viernes 18 de septiembre.

¿Cuáles son los nuevos colores del Apple Watch Series 12?

El Apple Watch Series 12 estará disponible en 42 y 46 milímetros, con diferentes acabados de aluminio, titanio y cerámica.

El reloj inteligente de Apple estará disponible en diferentes tamaños, materiales y colores, incluida una nueva versión de cerámica. Cortesía Apple

Entre los colores de aluminio aparecen bronce oscuro, negro, oro claro y gris espacial, mientras que el titanio incorpora opciones como oro radiante y titanio natural. Para quienes buscan una apariencia más exclusiva, también existe una versión de cerámica en blanco perla y azul noche.

La colección se complementa con nuevas correas deportivas, opciones de Nike y propuestas de Apple Watch Hermès, incluyendo un acabado de titanio en oro radiante.

Apple Watch Series 12: principales novedades

El Apple Watch Series 12 busca aprovechar el ecosistema de Apple Intelligence. Con watchOS 27, el dispositivo incorpora nuevas capacidades de Siri y herramientas de inteligencia de audio.

La nueva generación del Apple Watch incorpora funciones de inteligencia de audio como Live Rewind, Siri Recap y reconocimiento de sonidos. Cortesía Apple

Entre ellas aparece Live Rewind, una función que permite recuperar los últimos 15 segundos de una conversación y convertir ese fragmento en texto para consultar aquello que el usuario pudo haber pasado por alto.

También está Siri Recap, diseñada para generar resúmenes y puntos importantes de determinadas conversaciones. Apple señala que el usuario puede controlar cuándo se activa esta función.

¿Cómo es la batería del Apple Watch Series 12?

El reloj puede alcanzar hasta 10 horas de autonomía durante un entrenamiento al aire libre, lo que representa un aumento frente a la generación anterior.

El Series 12 mantiene hasta 24 horas de autonomía y mejora la duración de la batería durante los entrenamientos al aire libre. X @maxifirtman

También se ha optimizado la velocidad de carga. Con aproximadamente 15 minutos conectado, puede conseguir hasta 12 horas adicionales de batería, una característica especialmente práctica para quienes acostumbran cargar el reloj antes de dormir o mientras se preparan para salir.

¿Qué funciones de salud tiene el Apple Watch Series 12?

Una de las principales apuestas de esta generación es el nuevo Sistema de Detección de Salud, que aprovecha sensores cardiacos renovados y el chip S11 para obtener información con mayor frecuencia.

El nuevo Apple Watch promete mediciones de frecuencia cardiaca más frecuentes y precisas, además de una nueva puntuación de Preparación. Cortesía Apple

El reloj puede registrar la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante todo el día, incluso mientras el usuario está en movimiento.

También incrementa de manera considerable la frecuencia con la que obtiene datos de VFC, una métrica relacionada con la respuesta del organismo al estrés y la recuperación.

Esta información alimenta distintas herramientas del dispositivo y permite consultar los datos directamente desde nuevas complicaciones de la esfera o en las aplicaciones de salud del iPhone.

Otra de las grandes novedades es Preparación, una puntuación diaria de 0 a 10 que toma en cuenta factores como actividad reciente, carga de entrenamiento, constantes vitales y calidad del sueño.

A partir de esos datos, el Apple Watch puede indicar si conviene recuperarse, moderar el esfuerzo o aprovechar el momento para entrenar con mayor intensidad.

La puntuación tampoco es estática: puede modificarse durante el día conforme se incorporan nuevos datos, por ejemplo, después de un entrenamiento exigente.

Con esto, el Series 12 llega como una actualización centrada no solo en el diseño, sino en convertir al reloj en una herramienta cada vez más completa para monitorear la salud, hacer ejercicio y seguridad.