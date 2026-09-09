iPhone Duo: Así es el revolucionario teléfono plegable de Apple y su precio en México

Uno de los peores rumores de la industria de la tecnología se ha confirmado; Apple ha presentado su primer teléfono plegable de la historia con la introducción de Apple iPhone 18 Duo, el teléfono con el que pretenden competir contra el Samsung Fold 8 y también contra los teléfonos chinos que han crecido en este rubro.

El diseño del equipo es tamaño pasaporte, una tendencia que han seguido otros fabricantes. Cerrado, el equipo ofrece una pantalla exterior Super Retina XDR de 5.4 pulgadas fácil de manipular con una sola mano. Cuando se despliega alcanza un tamaño de 7.6 pulgadas con acabado de nanotextura que reduce los reflejos y minimiza la visibilidad del pliegue central.

Ambas pantallas cuentan con tecnología ProMotion, brillo pico de hasta 3,000 nits y compatibilidad con el Apple Pencil, esto para llevar la productividad que se puede encontrar en otros equipos como una iPad Mini, pero en el bolsillo.

En su interior, el dispositivo está impulsado por el procesador A20 Pro para el equipo fabricado en 2 nanómetros, complementado con una cámara de vapor hecha a medida para disipar el calor y una arquitectura de doble batería que promete hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla principal.

En el apartado de cámaras, al igual que su rival coreano, solo cuenta con dos lentes reduciendo lo que ha presentado en el iPhone 18 Pro y Pro Max.

Reproducir Lanzamiento del Apple iPhone 18

Especificaciones más importantes del iPhone Duo

Pantallas: Exterior de 5.4" y principal plegable de 7.6" Super Retina XDR con ProMotion y nanotextura anti-reflejos.

Exterior de 5.4" y principal plegable de 7.6" Super Retina XDR con ProMotion y nanotextura anti-reflejos. Procesador: Chip A20 Pro con CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos y Neural Engine Dual de 16 núcleos.

Chip A20 Pro con CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos y Neural Engine Dual de 16 núcleos. Cámaras traseras: Sensor principal Fusion de 48 MP (con teleobjetivo 2x óptico) y Ultra Gran Angular Fusion de 48 MP.

Sensor principal Fusion de 48 MP (con teleobjetivo 2x óptico) y Ultra Gran Angular Fusion de 48 MP. Cámara frontal: FaceTime de 12 MP oculta bajo la pantalla interior y sensor Center Stage.

FaceTime de 12 MP oculta bajo la pantalla interior y sensor Center Stage. Autenticación: Sensor Touch ID integrado en el botón lateral de encendido.

Sensor Touch ID integrado en el botón lateral de encendido. Resistencia: Certificación IP68 contra agua, polvo y salpicaduras; bisagra de precisión con cubierta de titanio impresa en 3D.

Certificación IP68 contra agua, polvo y salpicaduras; bisagra de precisión con cubierta de titanio impresa en 3D. Conectividad: Chip N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) y diseño exclusivo eSIM sin ranura física.

Así son las cámaras del iPhone Duo, el primer plegable de Apple Apple

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo y cuándo inicia la preventa?

El nuevo iPhone Duo estará disponible en dos acabados mate de alta gama: Star White (blanco estrella) y Night Sky (cielo nocturno).

La preventa iniciará este viernes 16 de octubre de 2026 y estará en tiendas el viernes 23 de octubre de 2026.

Precios del iPhone Duo en México y fecha de preventa y venta

Al igual que a nivel mundial, el iPhone Duo estará en preventa en México el viernes 16 de octubre a las 06:00 horas tiempo de la Ciudad de México. Los primeros clientes podrán recogerlo el 23 de octubre, misma fecha que estará en tiendas.

iPhone Duo 256 GB: 47,999 pesos

iPhone Duo 512 GB: 52,999 pesos

iPhone Duo 1 TB: 62,999 pesos

iPhone Duo 2 TB : 77,999 pesos