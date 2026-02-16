Evita fraudes en WhatsApp: así puedes desactivar la descarga automática

La descarga automática de WhatsApp puede convertirse en una puerta de entrada para fraudes y robo de datos. Los ciberdelincuentes utilizan archivos maliciosos enviados por mensajería para acceder a información personal si el usuario no revisa previamente el contenido recibido.

Expertos en ciberseguridad han advertido que algunos archivos pueden contener software dañino que, al almacenarse en el dispositivo, abre la puerta a vulnerabilidades. Aunque WhatsApp cuenta con cifrado de extremo a extremo, la protección también depende de la configuración del usuario y de sus hábitos digitales.

Desactivar la descarga automática es una medida preventiva que ayuda a reducir el riesgo de instalar archivos infectados sin darse cuenta.

¿Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp?

WhatsApp permite controlar qué archivos se descargan automáticamente y si se guardan o no en la galería del teléfono. Ajustar estas opciones puede evitar que fotos, videos o audios sospechosos se almacenen sin autorización directa del usuario.

La descarga automática de WhatsApp puede convertirse en una puerta de entrada para fraudes. Canva

En Android

Si utilizas un teléfono Android, sigue los siguientes pasos:

Abre WhatsApp. Dirígete a “Ajustes” (ícono de tres puntos en la parte superior derecha).

Selecciona “Chats”.

Desactiva la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

Con esta configuración, los archivos recibidos no se guardarán automáticamente en la galería del dispositivo. Permanecerán dentro del chat hasta que decidas descargarlos manualmente.

También puedes reforzar la seguridad en:

Ajustes Almacenamiento y datos

Descarga automática

Ahí podrás seleccionar que fotos, audios, videos y documentos no se descarguen automáticamente ni con datos móviles ni con WiFi.

Desactivar la descarga automática es una medida preventiva. Canva

En iPhone

En dispositivos iOS el procedimiento es similar:

Abre . Ve a “Configuración”.

Entra en “Chats”.

Desactiva “Guardar en fotos”.

De esta manera, el contenido multimedia no se almacenará automáticamente en la app Fotos del iPhone.

Si en algún momento deseas revertir el cambio, puedes volver a activar la opción siguiendo la misma ruta.

Recomendaciones para evitar estafas por WhatsApp

Las estafas por WhatsApp han aumentado en los últimos años. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la suplantación de identidad, supuestos premios, ofertas laborales falsas y mensajes urgentes solicitando transferencias bancarias.

La propia plataforma ha compartido recomendaciones básicas para reducir el riesgo de fraude:

No responder de inmediato a mensajes sospechosos. Verificar la identidad del contacto antes de compartir información personal o enviar dinero.

Desconfiar de ofertas que parecen demasiado atractivas o que presionan para actuar con urgencia.

Activar la verificación en dos pasos desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.

No compartir códigos de verificación recibidos por SMS.

Las estafas por WhatsApp han aumentado en los últimos años. Pixabay

También es recomendable revisar si el número proviene del extranjero sin explicación, si el mensaje contiene enlaces extraños o si el remitente presenta inconsistencias en su forma de comunicarse.

¿Qué hacer si fuiste víctima de fraude?

Si ya realizaste un depósito o compartiste información financiera, es importante actuar de inmediato:

Acude al Ministerio Público para presentar una denuncia formal. Llama al 088 de la Guardia Nacional para levantar un reporte.

Para iniciar una denuncia por fraude, se requiere:

Nombre de la persona denunciante o su representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones.

Relación detallada de los hechos y pruebas.

Datos y posible ubicación de la persona denunciada.

Firma o huella digital.

Además, es recomendable contactar a la institución bancaria lo antes posible para intentar bloquear o rastrear operaciones.