La educación digital deberá cambiar este año

El mercado global de la formación en línea se encuentra en un punto de inflexión donde la acumulación de datos y contenidos ha dejado de ser el estándar de éxito. Para Francisco Doglio, estratega digital y coach de influencers, la industria ha saturado al usuario con teoría, olvidando que “el conocimiento que no se traduce en acción medible carece de valor dentro del sistema”, una premisa que cuestiona la efectividad de los modelos educativos actuales frente a una expansión económica sin precedentes.

Las proyecciones financieras respaldan la magnitud de este sector, que según Research and Markets, alcanzó los 388 mil millones de dólares en 2025 y se encamina a los 564 mil millones para 2030. Sin embargo, Doglio advierte que este crecimiento en facturación no siempre se refleja en el éxito del alumnado, subrayando que "el mercado de formación en línea se dirige hacia modelos donde lo único que importa es el resultado concreto del alumno, no la cantidad de contenido que recibe".

Esta crisis de resultados no es exclusiva del sector privado. El Global Education Monitoring Report de la UNESCO, publicado en marzo de 2026, revela que a pesar de que la matrícula global creció en 327 millones de estudiantes desde 2000, la calidad sigue siendo una deuda pendiente.

Al respecto, el especialista sostiene que la verdadera formación debe ser una herramienta de transformación profunda, ya que "nosotros no entendemos la educación como algo separado del contenido", integrando cada mensaje como una pieza clave para el desarrollo del usuario.

El cambio de paradigma responde a una audiencia que ya no busca títulos, sino soluciones. Informes de HolonIQ sugieren que el mercado educativo total rondará los 10 billones de dólares en 2030, impulsado por la demanda de habilidades técnicas.

El conocimiento que no se traduce en acción medible carece de valor dentro del sistema.”

Francisco Doglio

Estratega digital

Estrategia

Doglio enfatiza que el contenido debe ser estratégico, pues "cada pieza cumple una función pedagógica concreta: cambiar percepciones, elevar el nivel de consciencia de la audiencia y ayudarla a comprender mejor sus propios problemas".

La irrupción tecnológica también ha acelerado esta exigencia de utilidad inmediata. Con 86% de estudiantes utilizando inteligencia artificial según el Digital Education Council, la personalización es la nueva norma. Ante este escenario, el estratega propone una metodología basada en la optimización continua, asegurando que su equipo y clientes "analizamos datos, formulamos hipótesis, implementamos cambios y volvemos a medir" para garantizar que el aprendizaje sea un proceso vivo y no estático.

Para los creadores de contenido y empresarios de la educación, el desafío radica en abandonar la métrica de "horas de video" por la de "metas alcanzadas". Doglio es tajante al afirmar que la eficiencia de un programa se dicta en la práctica, argumentando que "ese proceso convierte al aprendizaje en algo dinámico y permanente; no se trata de acumular ideas, sino de refinar sistemas".

El ecosistema digital parece haber llegado a un consenso: la información es abundante y gratuita, pero el acompañamiento hacia un objetivo tangible es el activo más escaso y valioso. La validez de cualquier oferta educativa actual se resume en el impacto real en el entorno del estudiante, pues como cuestiona Doglio: "si nada cambió en el negocio de tu cliente después de lo que le enseñaste, ¿hubo realmente aprendizaje?".