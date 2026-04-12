Científicos descubren gigantescos campos de lava en volcán submarino activo

Científicos han descubierto enormes campos de lava en el fondo del océano vinculados a un volcán submarino activo en el noreste del Pacífico, un hallazgo que está cambiando lo que se sabía sobre cómo las erupciones bajo el mar transforman el planeta.

El estudio, realizado por el MBARI, utilizó tecnología submarina de última generación, como robots autónomos y vehículos operados a distancia, para mapear con gran precisión el Monte Submarino Axial. Gracias a estas herramientas, se identificaron flujos de lava de gran escala, algunos de hasta 130 metros de espesor, algo nunca antes observado con tanto detalle en el fondo marino.

Foto: agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Lejos de ser un volcán simple, el Monte ha demostrado ser mucho más complejo de lo esperado. Además de erupciones en su cima, también ha generado gigantescos campos de lava en zonas más alejadas, que cubren decenas de kilómetros cuadrados.

Dentro de estas formaciones, los investigadores encontraron estructuras inusuales conocidas como “lagunas” de lava, que se forman cuando el magma queda atrapado bajo la superficie y posteriormente colapsa, creando grandes cavidades.

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Estos procesos ocurren mediante un mecanismo llamado inflación, en el que el magma continúa presionando desde el interior incluso cuando la superficie ya se ha endurecido. Esta presión provoca deformaciones, fracturas y colapsos que van remodelando constantemente el fondo oceánico.

El estudio también reveló que estas erupciones masivas se alimentan rápidamente desde la cámara magmática del volcán a través de canales internos, lo que explica la gran cantidad de lava que logra desplazarse a largas distancias. Evidencias geológicas indican que uno de los eventos más importantes ocurrió hace unos 1,200 años y pudo estar relacionado con el colapso de la caldera del volcán.

En conjunto, estos hallazgos muestran que el fondo del océano es mucho más dinámico de lo que se creía. El Monte Submarino Axial no solo construye nueva corteza terrestre, sino que también refleja procesos internos complejos que continúan moldeando el planeta y ayudan a entender mejor los riesgos geológicos en zonas costeras.

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En el estudio, publicado en la revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems, se explicó que se utilizó tecnología de punta para detallar el terreno submarino de difícil acceso. Los equipos del Laboratorio de Mapeo del Fondo Marino y del Equipo de Vulcanismo Submarino emplearon vehículos submarinos autónomos (AUVs) para realizar el mapeo del terreno de forma precisa.

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