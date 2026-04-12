El día que la humanidad dejó la Tierra: la odisea de Yuri Gagarin un 12 de abril

Durante la Guerra Fría, se vivieron tensiones de todo tipo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que dieron como resultado el inicio de la carrera espacial que llevó al primer hito y un 12 de abril de 1961: así fue el primer vuelo espacial tripulado.

No fue la NASA, sino la extinta URSS que puso en órbita a Yuri Gagarin, quien bajo el grito de "¡Poyekhali!" (¡Vámonos!) no solo encendió los motores de su cohete, sino que inauguró una nueva era para nuestra especie.

Aquel miércoles de primavera, el ser humano dejó de ser un habitante exclusivo de la tierra para convertirse en un viajero del cosmos. Gagarin, un piloto de apenas 27 años y origen humilde, se subió a la Vostok 1 sin saber si regresaría para contarlo.

En un vuelo que duró menos de lo que dura una película promedio hoy en día, este hombre de sonrisa eterna se convirtió en el primer ser vivo en ver la curvatura de la Tierra desde el exterior, confirmando lo que hasta entonces solo era teoría: nuestro hogar es, efectivamente, una "canica azul" suspendida en la nada.

Primer vuelo espacial tripulado Memory Alpha

¿Cómo fue el primer vuelo espacial tripulado?

La Unión Soviética, bajo la dirección del "Diseñador Jefe" Serguéi Koroliov, trabajó en secreto absoluto para ganarle la partida a la NASA. El resultado fue la Vostok 3KA-3, una nave que hoy nos parecería rudimentaria.

A las 9:07 hora de Moscú del 12 de abril de 1961, desde el Cosmódromo de Baikonur (en el actual Kazajistán), el cohete R-7 se elevó hacia el cielo. Gagarin, a pesar de las fuerzas G que hacían que su peso se multiplicara por ocho, mantuvo la calma.

Durante el ascenso, el mundo escuchó por radio su reporte: "El cielo es muy oscuro; la Tierra es azulada. Todo se ve con mucha claridad". Fue la primera vez que un ojo humano presenció la transición del azul atmosférico al negro absoluto del espacio exterior.

Un detalle que pocos conocen es que Gagarin no pilotó la nave. Debido a que los científicos no estaban seguros de cómo reaccionaría el cerebro humano a la ingravidez (temían que pudiera perder la razón o desmayarse), la Vostok 1 estaba controlada totalmente desde tierra o por sistemas automáticos.

Gagarin tenía una llave en un sobre cerrado con un código secreto para tomar el control manual solo en caso de una emergencia extrema. Afortunadamente, no tuvo que usarla.

Primer vuelo espacial tripulado ESA

¿Quién era Yuri Gagarin?

Para ser el primer hombre en el espacio, la Unión Soviética no solo buscaba a un piloto hábil, sino a un símbolo. Yuri Gagarin era perfecto: hijo de carpinteros de una granja colectiva, poseía una carisma natural y una estatura de 1.57 metros, lo cual era una ventaja técnica, ya que el espacio dentro de la cápsula Vostok era sumamente reducido.

Justo antes de que Gagarin subiera al autobús que lo llevaría al cohete, alguien se dio cuenta de un detalle vital: si aterrizaba en el campo, los campesinos soviéticos podrían confundirlo con un piloto espía enemigo; por eso, un operario pintó rápidamente las letras "CCCP" (URSS en cirílico) en su casco con pintura roja fresca.

Durante su viaje, los motores no se apagaron a tiempo, lo que provocó que la nave alcanzara una altitud mucho mayor a la planeada (327 km en lugar de 230 km). Si los frenos hubieran fallado, Gagarin habría tenido que esperar a que la órbita decayera naturalmente, lo cual habría tardado 10 días... pero solo tenía comida y oxígeno para una semana.

A diferencia de los astronautas estadounidenses que aterrizaban dentro de sus cápsulas en el mar, Gagarin tuvo que eyectarse de la Vostok 1 a unos 7 kilómetros de altura y descender en su propio paracaídas.

La Unión Soviética mantuvo esto en secreto durante años para cumplir con las reglas internacionales de aviación que exigían que el piloto aterrizara con su nave para validar el récord.

Al momento de aterrizar cerca de un pueblo en la región de Sarátov, Gagarin se encontró con una anciana y su nieta que estaban cuidando vacas. Al verlo con su traje naranja brillante y su casco blanco, las mujeres se asustaron.

Él, con su humor característico, les dijo: "No teman, soy soviético como ustedes, acabo de bajar del espacio". A partir de ese momento, su vida dejó de ser suya para pertenecer al mundo; viajó por decenas de países (incluyendo México en 1963) promocionando la paz y la ciencia.

Primer vuelo espacial tripulado Canva

La conmemoración del 12 de abril

Más de seis décadas después, cada 12 de abril se conmemora el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.

Es el recordatorio anual de que los límites están hechos para romperse y que, a veces, un pequeño paso (o una órbita de 108 minutos) es suficiente para cambiar el destino de la humanidad para siempre.

El vuelo de la Vostok 1 fue la piedra angular de todo lo que vino después: las misiones Apolo, las estaciones espaciales y la futura llegada a Marte. Cada 12 de abril, la comunidad astronómica celebra la "Noche de Yuri" (Yuri's Night), una fiesta global que une a científicos, artistas y soñadores para celebrar el pasado y mirar hacia el futuro.

No solo honra a un cosmonauta ruso, sino a la curiosidad humana que nos impulsa a preguntar qué hay más allá del horizonte.

Aquel 12 de abril de 1961, el primer vuelo espacial tripulado nos regaló una perspectiva nueva. Yuri Gagarin solo voló al espacio una vez, pero su órbita de 108 minutos fue suficiente para darnos una lección que todavía estamos tratando de aprender.