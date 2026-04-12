10 consejos para empezar a jugar 'Pokemon Champions'

El lanzamiento de Pokémon Champions marca un nuevo punto de entrada al competitivo de la franquicia, pero también introduce sistemas que pueden resultar abrumadores para quienes no están familiarizados con este tipo de juego.

Aunque The Pokémon Company lo presenta como una experiencia accesible, la cantidad de mecánicas, estadísticas y decisiones estratégicas puede complicar las primeras partidas si no se tienen claros algunos conceptos básicos.

Un roster limitado desde el inicio

Uno de los primeros aspectos a considerar es que el juego no incluye a todos los Pokémon disponibles en la franquicia. En su lanzamiento, cuenta con solo 186 criaturas, lo que limita las opciones al momento de formar equipos.

Además, no todos los Pokémon aparecen en sus etapas iniciales, ya que el enfoque está en formas evolucionadas. Esto puede afectar la estrategia si buscas combinaciones específicas desde el inicio.

Tu elección inicial define tu primer equipo

Durante el tutorial, deberás seleccionar un Pokémon inicial, y esta decisión influirá directamente en el equipo con el que comenzarás.

Aunque más adelante podrás modificarlo libremente, conocer esta mecánica puede ahorrarte tiempo si buscas una configuración específica desde el principio del juego.

Pokemon Champions tiene un error en la Switch 2 Especial

No es obligatorio seguir el “meta”

En el competitivo suele hablarse del “meta”, es decir, las combinaciones más eficientes o populares. Sin embargo, en Pokémon Champions no es obligatorio seguir estas tendencias para disfrutar la experiencia.

Armar un equipo con Pokémon que te gusten puede ser igual de funcional, especialmente si estás aprendiendo las bases del sistema de combate.

Hay recursos externos que pueden ayudarte

El competitivo de Pokémon tiene años de desarrollo, por lo que existen plataformas como Smogon o Serebii que ofrecen guías detalladas sobre estrategias, movimientos y roles de cada criatura.

Consultar estas herramientas puede facilitar la construcción de equipos y ayudarte a entender mejor el funcionamiento del juego.

Los Training Tickets son clave

Uno de los recursos más importantes dentro del juego son los Training Tickets, que permiten entrenar Pokémon sin gastar la moneda principal.

Estos tickets se obtienen mediante progresión y desafíos, y pueden ayudarte a optimizar tu equipo sin consumir recursos que también sirven para otros elementos dentro del juego.

No tengas miedo de experimentar

Aunque administrar recursos es importante, los puntos de victoria se obtienen con relativa facilidad en batallas en línea.

Esto permite probar diferentes configuraciones, movimientos y estrategias sin penalizaciones significativas, lo que resulta útil para entender mejor el sistema de combate.

Las Megaevoluciones no siempre son la mejor opción

Las Megapiedras permiten activar formas más poderosas de ciertos Pokémon, pero solo puedes usar una por combate.

En algunos casos, otros objetos pueden ofrecer ventajas más constantes, como recuperación de salud o mejoras pasivas, por lo que es importante evaluar cada situación.

Cada Pokémon tiene objetivos propios

El juego incluye un sistema de logros individuales por Pokémon, que desbloquea recompensas conforme los utilizas en combate.

Estos objetivos pueden pasar desapercibidos, pero representan una fuente adicional de recursos y progresión dentro del juego.

El rango competitivo tiene protección

En el sistema de clasificación, una vez que alcanzas ciertos rangos, no puedes descender por debajo de ese nivel.

Esto permite experimentar sin el riesgo de perder avances importantes tras una serie de derrotas.

Puedes importar Pokémon desde otros juegos

Mediante Pokémon Home, es posible transferir criaturas desde otros títulos de Nintendo Switch.

Esta opción evita depender completamente del sistema interno del juego para conseguir Pokémon específicos.

El sistema de reclutamiento depende del azar

El juego incluye un sistema rotativo para obtener nuevos Pokémon, lo que introduce un componente de aleatoriedad similar a un sistema gacha.

Esto puede dificultar la obtención de criaturas concretas, especialmente en las primeras etapas.

Consulta los datos de batalla

Dentro del juego existe un menú con estadísticas sobre uso de movimientos, objetos y combinaciones entre Pokémon.

Esta herramienta puede servir como referencia para entender tendencias y mejorar la construcción de equipos sin salir del juego.

bgpa