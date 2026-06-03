Salir a comer con amigos, organizar un viaje o simplemente pedir un Uber entre varias personas suele terminar con la misma pregunta: ¿quién debe cuánto?

Aunque dividir gastos parece sencillo, la situación puede complicarse cuando alguien paga una parte, otra persona cubre algo adicional o el establecimiento no permite separar la cuenta.

Para evitar sacar la calculadora y hacer cuentas a mano, existen aplicaciones que realizan el cálculo automáticamente y muestran cuánto le corresponde pagar a cada integrante del grupo.

Apps que te ayudan a dividir la cuenta con tus amigos

Tricount

Si en tu grupo siempre hay alguien que termina pagando todo para después cobrar a los demás, Tricount puede ser una buena opción.

La aplicación permite registrar quién pagó cada gasto y calcula automáticamente cuánto debe aportar cada integrante para equilibrar las cuentas. Además, muestra la forma más sencilla de liquidar las deudas pendientes entre los participantes.

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Splid

Splid destaca por su simplicidad. Basta con agregar los gastos realizados durante una comida, viaje o reunión para que la aplicación reparta automáticamente el monto entre todos los participantes.

Es una herramienta ideal para quienes buscan una solución rápida sin configuraciones complicadas.

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Sesterce

Esta aplicación está pensada para quienes comparten gastos de forma constante.

Además de dividir cuentas puntuales, permite crear grupos donde varias personas pueden registrar compras y pagos realizados a lo largo del tiempo. Por ello suele ser una alternativa popular entre roomies, parejas o grupos de amigos que organizan viajes frecuentes.

5 apps para dividir la cuenta con tus amigos sin hacer cuentas Canva

Cuentas Claras

Como su nombre lo indica, la aplicación busca eliminar las dudas al momento de repartir gastos.

Su función principal es calcular cuánto debe pagar cada persona y mostrar quién le debe dinero a quién, algo especialmente útil después de una comida, una fiesta o cualquier actividad en grupo.

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Uber

Aunque muchos la utilizan únicamente para solicitar viajes, Uber también cuenta con una función para dividir pagos.

La opción "Dividir tarifa" permite repartir automáticamente el costo de un viaje entre varios pasajeros. Solo es necesario agregar a las personas con quienes compartirás el gasto y cada una recibirá una notificación para aceptar el cobro correspondiente.

Una alternativa para olvidarte de la calculadora

Las aplicaciones para dividir cuentas se han convertido en herramientas cada vez más populares para organizar gastos compartidos sin complicaciones. Ya sea para una cena con amigos, unas vacaciones en grupo o un viaje en Uber, estas plataformas permiten repartir los costos en cuestión de segundos y evitar confusiones al momento de pagar.