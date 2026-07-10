¿Qué es Muse Image y cómo desactivarla? IA toma fotos de tu WhatsApp e Instagram sin avisar

Muse Image es la nueva herramienta de inteligencia artificial de Meta diseñada para generar y editar imágenes mediante IA, ¿pero por qué preocupa a usuarios de WhatsApp e Instagram?

Pese a ser una novedad, el lanzamiento de Muse Image genera una fuerte polémica porque, además de crear imágenes a partir de texto, permite utilizar fotos públicas de perfiles de Instagram o WhatsApp como referencia para sus creaciones, sin que el dueño de la cuenta reciba una notificación.

¿Qué es Muse Image?

Muse Image, nueva función en Instagram y WhatsApp. Especial

Se trata del primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, la nueva división de IA de Meta. La compañía lo integró en la aplicación Meta AI, además de comenzar a desplegarlo en Instagram Stories y WhatsApp, con planes de llevarlo también a Facebook y Messenger.

El objetivo de esta nueva herramienta es competir directamente con los principales generadores de imágenes con IA del mercado.

La principal característica de Muse Image es que interpreta instrucciones escritas en lenguaje natural para crear imágenes más precisas y con mayor nivel de detalle.

En WhatsApp, los usuarios pueden acceder a la herramienta desde el chat con Meta AI, donde bastará con escribir una instrucción para recibir una imagen generada por inteligencia artificial sin abandonar la conversación.

Mientras tanto, en Instagram impulsa nuevas funciones creativas para Stories, publicaciones y mensajes directos.

Según Meta, el despliegue de esta nueva herramienta para los usuarios es gradual.

Polémica por la nueva herramienta de Meta IA

Muse Image está generando gran controversia debido a que cualquier usuario puede escribir el @usuario de un perfil público de Instagram dentro de un prompt para que la IA utilice fotografías públicas de esa cuenta como base para generar una nueva imagen.

Por ejemplo, un usuario podría pedir:

"Crea un póster futurista con @usuario".

"Haz una invitación de cumpleaños usando las fotos de @usuario".

"Convierte a @usuario en un personaje de fantasía"

La IA toma como referencia imágenes públicas del perfil para producir una nueva creación.

Uno de los puntos más criticados es que la persona cuyas imágenes fueron utilizadas no recibe ninguna notificación. Es decir, no sabe quién utilizó sus fotografías, no sabe cuándo ocurrió y tampoco puede revisar cada imagen creada con su contenido.

La función aplica principalmente a cuenta públicas de Instagram y usuarios mayores de 18 años. Las cuentas privadas quedas excluidas.

¿Cómo evitar que tome mis fotos de Instagram?

Muse Image, nueva función en Instagram y WhatsApp. Especial

Meta incorporó una opción para impedir que otros utilicen tus publicaciones mediante Muse Image, aunque diversos expertos en privacidad critican que esta opción está activada por defecto y no resulta fácil de encontrar.

No obstante, debes sabes que se puede desactivar y, para hacerlo, la primera opción es la más efectiva, que consiste en convertir tu cuenta de pública a privada.

En caso de que no quieras hacer lo anterior, para proteger tus imágenes de Instagram, debes: