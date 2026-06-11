¿Por qué la Luna se pone roja o naranja? La explicación científica detrás del “misterio”

Si alguna vez has levantado la vista y te has encontrado con una Luna roja o una enorme Luna naranja cerca del horizonte, probablemente te hayas preguntado qué está ocurriendo.

Aunque para muchas personas estos cambios de color parecen algo extraordinario o incluso misterioso, la explicación tiene que ver con un fenómeno que ocurre constantemente en la atmósfera de la Tierra.

La Luna roja y la Luna naranja tienen una explicación científica. Canva

La razón por la que la Luna se pone roja o naranja

La responsable principal es la atmósfera de la Tierra.

La luz que vemos en la Luna es en realidad luz solar reflejada en su superficie. Antes de llegar a nosotros, esa luz debe atravesar el aire que rodea nuestro planeta.

Durante ese recorrido, los colores azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y naranjas continúan avanzando hasta llegar a nuestros ojos.

Ese filtro natural provoca que la Luna adquiera colores cálidos y se vea anaranjada o rojiza.

Es exactamente el mismo fenómeno que explica por qué muchos atardeceres se ven naranjas o rojos.

La explicación tiene que ver con un fenómeno que ocurre constantemente en la atmósfera de la Tierra. Canva

¿Por qué la Luna se ve más roja cuando está cerca del horizonte?

Si alguna vez has observado la salida de la Luna, seguramente notaste que suele verse mucho más naranja cuando aparece cerca del horizonte.

La razón es que la luz debe recorrer una capa más gruesa de atmósfera para llegar hasta nosotros.

Mientras más largo sea ese recorrido, mayor será el filtrado de los colores azules. Como consecuencia, predominan los tonos rojizos y anaranjados.

Por eso la Luna naranja suele ser más común cuando está saliendo o cuando está a punto de ocultarse.

Cuando la Luna asciende y alcanza una mayor altura en el cielo, el efecto disminuye y recupera su color habitual.

Ese filtro natural provoca que la Luna adquiera colores cálidos Canva

¿Qué es una Luna de Sangre?

La llamada Luna de Sangre ocurre durante un eclipse lunar total.

En ese momento, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina la superficie lunar.

Sin embargo, la Luna no desaparece por completo.

Una pequeña cantidad de luz logra atravesar los bordes de la atmósfera terrestre y es desviada hacia la Luna. Durante ese proceso, los colores azules vuelven a dispersarse y predominan los tonos rojizos.

El resultado es una Luna teñida de rojo que puede observarse durante varias horas dependiendo de las características del eclipse.

Por esa apariencia tan particular recibió el popular nombre de Luna de Sangre.

La Luna naranja suele ser más común cuando está saliendo Canva

¿La contaminación puede influir en el color de la Luna?

Factores como el humo de incendios forestales, el polvo suspendido en el aire o incluso altos niveles de contaminación pueden hacer que el efecto sea más intenso.

Cuantas más partículas existan en la atmósfera, mayor será la dispersión de la luz y más notorios pueden llegar a ser los tonos rojizos.

Por eso algunas lunas se ven apenas anaranjadas mientras que otras adquieren colores mucho más profundos e intensos.

Las condiciones atmosféricas de cada región también pueden hacer que el fenómeno se perciba de manera diferente.

La llamada Luna de Sangre ocurre durante un eclipse lunar total. Canva

¿La Luna roja significa que ocurrirá algo extraordinario?

A lo largo de la historia, muchas culturas asociaron la Luna roja con señales, profecías o acontecimientos importantes. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que se trata de un fenómeno completamente natural relacionado con la interacción entre la luz solar y la atmósfera terrestre.

Ya sea durante la salida de la Luna, cuando se encuentra cerca del horizonte o durante un eclipse lunar total, el cambio de color tiene una explicación física bien conocida.