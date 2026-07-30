Acura integra tecnologías de seguridad avanzada en todos sus modelos comercializados en México

En 1990, Acura presentó la primera bolsa de aire frontal para pasajero con despliegue vertical del mundo y, en 1994, fue la primera marca automotriz en equipar todo su portafolio con bolsas de aire para conductor y copiloto. Desde entonces, ha continuado evolucionando sus tecnologías de seguridad.

Disponible en toda la gama de vehículos comercializados en México, AcuraWatch™ forma parte del equipamiento de: Integra, sedán deportivo, disponible también en su versión Type S; ADX, SUV compacta prémium; RDX, SUV de cinco pasajeros; y MDX, buque insignia de la marca. Este conjunto de tecnologías utiliza cámaras y sensores para monitorear constantemente el entorno del vehículo, ayudando a identificar riesgos potenciales y a responder de manera inteligente ante diversas situaciones durante la conducción.

Por ello, AcuraWatch™ fue desarrollado para asistir al conductor mediante alertas intuitivas y no intrusivas que ayudan a mantener la atención en la conducción.

Entre sus principales funciones se encuentran: Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable y función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow); Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning); Sistema de Conservación de Carril (LKAS) y Alerta de Cambio de Carril (LDW); Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™); Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System); Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI); y el Sistema de Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor).

Adicionalmente, Acura Integra, ADX y MDX incorporan: Asistencia de Tráfico Pesado (TJA) y Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam). Además, MDX y RDX integran el sistema de detección de peatones. Estos modelos también están equipados con un monitor de cámaras de visión 360° y cámara de reversa con tres ángulos de visión.

La seguridad se complementa con un sistema de bolsas de aire, conformado por bolsas frontales, laterales, de cortina y para rodillas del conductor y copiloto. Como parte de la evolución de esta tecnología, Acura desarrolló la primera bolsa de aire frontal para pasajero diseñada para reducir el riesgo de lesiones cerebrales graves, comúnmente asociadas con colisiones frontales en ángulo. Su innovador diseño de tres cámaras funciona de manera similar al guante de un receptor de béisbol: un panel central ayuda a desacelerar la cabeza del ocupante, mientras que las cámaras laterales la envuelven para brindar mayor estabilidad y reducir su movimiento durante el impacto.

Adicionalmente, la estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) ayuda a distribuir de manera más uniforme las fuerzas de choque, contribuyendo a una mayor protección para todos los pasajeros. Su diseño también favorece la compatibilidad en impactos frontales entre vehículos de diferentes alturas, ayudando a reducir el riesgo de que un vehículo pueda desplazarse por debajo o por encima del otro durante una colisión.

ADX, RDX, MDX e Integra han sido reconocidos por Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) con las distinciones TOP SAFETY PICK y TOP SAFETY PICK+, según el año modelo y la evaluación correspondiente, reflejando el compromiso continuo de Acura con la seguridad de sus ocupantes.