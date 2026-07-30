Telynet y The Coca-Cola Company impulsan la digitalización en Estados Unidos con ReDI®

Telynet, multinacional especialista en software de gestión comercial y distribución, anunció la implementación de su plataforma ReDI® (Reseller Digital Integration) en colaboración con The Coca-Cola Company como parte de su estrategia de transformación digital para la red de distribuidores independientes en Estados Unidos.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión del modelo Route-to-Market (RTM) mediante una plataforma que integra la operación comercial y logística, proporcionando información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones, incrementar la eficiencia operativa y reforzar la trazabilidad de los procesos de distribución.

La digitalización de la distribución se ha convertido en una prioridad para la industria de bienes de consumo, donde la necesidad de contar con información confiable, procesos estandarizados y operaciones más ágiles es cada vez mayor. En este contexto, ReDI® permite conectar las actividades realizadas en campo con los sistemas corporativos, manteniendo un flujo continuo de información tanto en entornos en línea como fuera de línea.

La plataforma integra en un mismo ecosistema digital funcionalidades para los procesos de preventa, entrega, supervisión de ventas, B2B y televenta, permitiendo estandarizar la operación entre distribuidores y embotelladores, así como mejorar la coordinación entre los diferentes equipos involucrados en la ejecución comercial.

Uno de los principales diferenciadores de ReDI® es su capacidad para integrarse de forma nativa con los sistemas empresariales existentes mediante servicios web y estándares de intercambio de información. Esto permite a distribuidores y embotelladores gestionar pedidos, consultar inventarios, acceder a promociones y revisar documentación comercial desde dispositivos móviles o plataformas web, facilitando una visión unificada de la operación.

"La transformación digital de la distribución no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en construir un ecosistema conectado que permita tomar mejores decisiones con información confiable y procesos estandarizados. Con ReDI®, buscamos ayudar a nuestros clientes a operar con mayor eficiencia, escalabilidad y visibilidad en toda la cadena de distribución", señaló Bill Wilson, Business Development Director de Telynet.

La solución fue diseñada para operar en escenarios de alta complejidad, permitiendo mantener la continuidad de la operación incluso en zonas con conectividad limitada. Esta capacidad resulta especialmente relevante para organizaciones con redes extensas de distribución, donde la disponibilidad y sincronización de la información representan un factor clave para garantizar la continuidad del negocio.

Con esta implementación, Telynet consolida su presencia en el mercado estadounidense y fortalece su posicionamiento como socio tecnológico para empresas que buscan modernizar su estrategia de distribución mediante soluciones digitales escalables, capaces de responder a los desafíos actuales del sector de consumo masivo.

Acerca de Telynet

Telynet es una compañía global especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la automatización de la fuerza de ventas (SFA), la distribución y la gestión de operaciones en campo. Sus plataformas permiten a las empresas líderes de consumo masivo optimizar la ejecución comercial, fortalecer su estrategia Route-to-Market y mejorar la eficiencia operativa mediante analítica avanzada e integración de sistemas.