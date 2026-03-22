Digimon llega a móviles con Digimon Up; así será su nuevo juego de crianza

La franquicia de Digimon suma un nuevo título a su catálogo con el anuncio de Digimon Up, un juego para dispositivos móviles que retoma elementos clásicos de la serie con un enfoque centrado en la crianza y evolución de criaturas digitales.

El título fue presentado como parte de las novedades recientes de Bandai Namco y estará disponible de forma gratuita, con compras dentro de la aplicación, tanto en App Store como en Google Play.

Un regreso al estilo clásico con nueva estética

Uno de los principales atractivos de Digimon Up es su diseño visual. El juego adopta un nuevo estilo de pixel art, inspirado en las primeras entregas de la franquicia, pero adaptado a dispositivos móviles actuales.

El concepto del proyecto gira en torno al lema: “Un viaje Digimon que se mueve con tu vida”, lo que sugiere una experiencia continua y adaptable al ritmo del usuario.

Mecánicas: criar, entrenar y evolucionar

El juego se define como un RPG de crianza de monstruos, en el que los jugadores deberán elegir un Digimon inicial y acompañarlo en su desarrollo.

Entre las mecánicas principales destacan:

Alimentar y entrenar al Digimon compañero

Avanzar a través de distintas etapas de Digievolución

Alcanzar formas avanzadas como la Mega Digievolución

Participar en combates con las criaturas

Además, el título incorpora elementos tradicionales de la franquicia, como los Digivices y el Juego de Cartas Digimon.

Digimon Up Especial

Primer vistazo: tráiler y jugabilidad

Un teaser publicado en el canal oficial de juegos móviles de Bandai Namco muestra el estilo visual del título, así como el ciclo principal de juego, centrado en la crianza, evolución y combate.

El avance confirma que el juego mantendrá una estructura accesible, pensada para sesiones cortas en dispositivos móviles.

Anuncio en Digimon Con 2026

El juego fue presentado durante Digimon Con 2026, evento transmitido en el canal oficial de la franquicia en YouTube el 21 de marzo.

Durante la transmisión también se dieron a conocer otros proyectos relacionados con la marca, incluyendo:

Información sobre el anime Digimon Beatbreak

Novedades del juego de cartas

Lanzamientos de productos conmemorativos por el aniversario de Digimon Tamers

Otros anuncios de videojuegos

Según reportes especializados, Digimon Up fue uno de los anuncios principales dentro del apartado de videojuegos.

Una franquicia con actividad constante

El lanzamiento de Digimon Up se suma a una etapa activa para la franquicia.

En años recientes, Bandai Namco ha impulsado nuevos proyectos como:

Digimon Alysion , un juego de cartas para móviles

, un juego de cartas para móviles Digimon Story: Time Stranger, lanzado a finales de 2025

Estos lanzamientos reflejan una estrategia enfocada en diversificar las experiencias de la saga, tanto en consolas como en dispositivos móviles.