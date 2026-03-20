Roba tarjetas coleccionables de anime con valor de 20 mil pesos y lo detienen en CDMX

Un joven fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) luego de que presuntamente robó tarjetas coleccionables de anime, con un costo aproximado de 20 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, reportaron un robo en un negocio dedicado a la venta de productos coleccionables, localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro.

Por lo anterior, oficiales se trasladaron al lugar donde un hombre declaró que llegó al punto ara abrir el local del cual es el encargado y encontró a un sujeto que tenía en sus manos algunas piezas de mercancía.

Detención tras revisión

Detenido en CDMX tras robar cartas de anime. Especial

A solicitud del denunciante, los uniformados detuvieron al posible responsable a quien luego de una revisión preventiva, realizada en apego al protocolo de actuación policial, le hallaron dos carpetas que contenían tarjetas coleccionables de anime, con un valor aproximado a los 20 mil pesos, de las cuales no pudo acreditar su legal posesión.

Por lo anterior, el detenido de 19 años de edad, luego de ser enterado de sus derechos de ley, fue presentado junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinara su situación jurídica.

¿Por qué valen tanto las tarjetas coleccionables de anime?

Las tarjetas coleccionables de anime (como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon, etc.) pueden valer muchísimo dinero por una combinación de factores económicos y culturales. No es casualidad: funcionan casi como arte, inversión y juego al mismo tiempo.

¿Por qué valen tanto?

Hay varias razones clave:

Rareza (lo más importante)

Algunas cartas existen en cantidades muy limitadas (a veces decenas o cientos).

Ejemplo extremo: una carta de Pokémon llegó a valer millones porque solo había unas pocas en el mundo.

Entre más difícil de conseguir, más cara.

Estado de la carta

Una carta “perfecta” (sin rayones, bien centrada, etc.) vale mucho más.

Los coleccionistas usan sistemas de calificación (PSA, etc.).

La misma carta puede valer $200 o $10,000 dependiendo del estado.

Popularidad del personaje

Cartas de personajes icónicos (Charizard, Pikachu, Dragón Blanco de Ojos Azules) suben mucho.

Por ejemplo, cartas raras de Charizard han alcanzado más de $200 USD fácilmente.

Oferta y demanda

Si muchos fans quieren una carta pero hay pocas → el precio sube.

El boom del anime y el coleccionismo ha disparado los precios en los últimos años.

Especulación (como si fueran inversiones)

Mucha gente compra cartas esperando que suban de valor.

Esto crea un mercado tipo “bolsa” de cartas.

¿Cómo se venden en CDMX?

En la Ciudad de México, la venta de tarjetas coleccionables de anime funciona mucho a través de espacios físicos muy específicos donde se concentra toda la comunidad. Lugares como Fan Center, en el Centro Histórico, o tiendas especializadas como Cartas de Yu-Gi-Oh, DARK-STORE y Cobra Kai Store operan como puntos de encuentro donde no solo se venden cartas, sino que también se negocian directamente entre coleccionistas. En estos sitios es muy común que alguien llegue con su carpeta, muestre sus cartas y acuerde precios en el momento, ya sea con la tienda o con otros aficionados que están ahí mismo.

Además, hay tiendas más formales como Kodama Galerías Insurgentes o Kodama donde el proceso es un poco más estructurado: el personal revisa las cartas, evalúa su estado y ofrece un precio basado en el mercado. Este modelo se parece más a una compra-venta profesional, ya que hay cierto conocimiento técnico detrás de la valuación. En general, este tipo de tiendas también organiza torneos y eventos, lo que ayuda a que las cartas circulen constantemente entre jugadores y coleccionistas.

Por otro lado, la dinámica no se limita a tiendas; también existe un movimiento muy activo de compraventa informal. En ferias, eventos de anime o reuniones de jugadores, muchas personas montan pequeños puestos o simplemente llevan sus cartas para venderlas o intercambiarlas. De hecho, en comunidades de coleccionistas se menciona que en estos espacios se pueden encontrar desde lotes baratos hasta cartas muy raras, dependiendo del vendedor y del tipo de evento.

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