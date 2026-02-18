Zuckerberg niega ante jurado que Meta busque maximizar tiempo en apps de jóvenes

Mark Zuckerberg aseguró ante un jurado en Los Ángeles que Meta Platforms ya no diseña sus aplicaciones para maximizar el tiempo de pantalla, al rechazar la acusación de haber engañado al Congreso estadunidense sobre el funcionamiento de sus plataformas.

El director ejecutivo de Meta Platforms negó que su testimonio previo haya sido impreciso y sostuvo que la empresa cambió su enfoque respecto a los objetivos relacionados con el tiempo que los usuarios pasan en Facebook e Instagram.

Durante el juicio, un abogado de la parte demandante lo confrontó con correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que planteaba metas para aumentar en puntos porcentuales de dos dígitos el tiempo dedicado a la aplicación.

Zuckerberg respondió que, aunque en el pasado existieron métricas vinculadas al tiempo de uso, la prioridad actual es desarrollar servicios útiles y seguros para los usuarios.

“Si está tratando de decir que mi testimonio no fue preciso, estoy totalmente en desacuerdo”, declaró ante el jurado.

Un caso clave sobre adicción y redes sociales

El proceso judicial es considerado un caso clave sobre la presunta adicción de menores a las redes sociales y podría sentar un precedente para miles de demandas en Estados Unidos.

Mark Zuckerberg llega al tribunal del centro de Los Ángeles en su primer día de interrogatorio en un juicio civil por el presunto impacto de Instagram en la salud mental de jóvenes. Reuters

La querella fue presentada por una joven de California que comenzó a usar Instagram y YouTube cuando era niña y que atribuye a esas plataformas parte de sus problemas de salud mental.

Según la demanda, las empresas privilegiaron las ganancias al fomentar un uso compulsivo entre menores, aun cuando conocían los riesgos potenciales.

La joven sostiene que el uso intensivo de estas aplicaciones alimentó su depresión y pensamientos suicidas, por lo que busca que las compañías sean responsabilizadas.

La defensa de Meta y Google

Meta y Google han negado las acusaciones y destacan las herramientas de seguridad que incorporaron en los últimos años para proteger a los usuarios más jóvenes.

Meta también ha citado conclusiones de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que señalan que no existe evidencia concluyente de que las redes sociales alteren por sí mismas la salud mental de los niños.

El juicio en Los Ángeles es el primero de varios procesos similares programados para este año y forma parte de una reacción más amplia contra las grandes tecnológicas.

Familias, distritos escolares y gobiernos estatales han promovido demandas en las que acusan a las plataformas de agravar una crisis de salud mental entre adolescentes.

Verificación de edad y documentos internos

En su testimonio, Zuckerberg también lamentó que Instagram tardara en reforzar los mecanismos para detectar a usuarios menores de 13 años, edad mínima permitida en la plataforma.

Cuestionado sobre reclamos internos que advertían fallas en la verificación de edad, reconoció que “podríamos haberlo hecho antes”, aunque afirmó que ahora la empresa está “en el lugar correcto”.

Documentos internos mostrados en la corte señalaron que en 2015 Instagram tenía millones de usuarios menores de 13 años y una penetración significativa entre niños de 10 a 12 años en Estados Unidos.

El abogado de la demandante argumentó que, en ese contexto, los menores estuvieron expuestos a estrategias diseñadas para incrementar su permanencia en las aplicaciones.

Zuckerberg admitió que antes existieron objetivos relacionados con el tiempo de uso, pero insistió en que la filosofía central de Meta ha sido conectar a las personas con su entorno.

La defensa de Meta sostuvo que los expedientes médicos de la joven apuntan a una infancia problemática y que las redes sociales funcionaron como una vía de expresión creativa.

El jurado deberá determinar si Meta y Google diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre menores y si eso derivó en daños concretos.

El caso se centra en el diseño de las aplicaciones y sus algoritmos, debido a que la legislación estadunidense otorga amplia inmunidad a las empresas por el contenido generado por usuarios.

Si el jurado falla en contra de las compañías, podrían enfrentar indemnizaciones significativas y un golpe a la defensa legal que han sostenido durante años frente a acusaciones por daños a usuarios jóvenes.

«pev»