Qué es UpScrolled: así funciona la app que busca destronar a TikTok

TikTok es una de las plataformas digitales más usadas en el mundo; sin embargo, en los últimos días sus nuevas políticas de privacidad en Estados Unidos han generado una fractura en la confianza de sus millones de usuarios, no solo del país, sino en varias partes del mundo.

El panorama de las redes sociales podría estar viviendo su mayor cataclismo desde la aparición de Instagram. Lo que comenzó como una era de conexión global se ha transformado, para muchos, en un laberinto de incertidumbre.

Ya no se trata solo de si la app seguirá funcionando en ciertos países, sino de quién controla nuestros datos, quién decide qué contenido se vuelve viral y, sobre todo, por qué el alcance de los creadores parece desplomarse sin explicación.

Ante este vacío de confianza, se está llevando a cabo un fenómeno conocido como migración digital: los usuarios y creadores ya no buscan solo otra app de videos, sino un ‘refugio’.

Y aquí es donde entra UpScrolled, que ha pasado de ser una plataforma independiente desconocida a convertirse en el fenómeno número uno de la App Store, superando a gigantes como Threads y WhatsApp en tiempo récord.

UpScrolled es una de las apps más descargas en los últimos días. Google Play Store

Dónde surgió UpScrolled

A diferencia de la mayoría de las redes sociales nacidas en Silicon Valley, UpScrolled no surgió de una sala de juntas de capital de riesgo ni de un deseo de disrupción financiera. Su origen es profundamente humano y personal.

El fundador de la plataforma es un tecnólogo palestino-jordano-australiano llamado Issam Hijazi, quien durante muchos años se ha desempeñado en las tecnologías de la información a nivel corporativo.

En 2024, al observar la situación en Gaza, Hijazi notó un patrón inquietante en las plataformas convencionales: mientras más crítica era la información que se compartía, más difícil parecía ser encontrarla. Voces que documentaban realidades complejas eran silenciadas mediante el llamado shadowbanning o restricciones algorítmicas que nadie explicaba.

Para Issam Hijazi, esto no fue solo una falla técnica, sino una crisis ética, pues la promesa original de internet como una herramienta de libertad se estaba rompiendo bajo el peso de intereses multimillonarios.

UpScrolled nació de la creencia de que las personas merecen un espacio seguro y visible para expresarse sin temor a la supresión", explica Hijazi en el blog de la plataforma.

Sin inversores externos que condicionaran su visión, Issam autofinanció el proyecto para asegurar que la transparencia fuera la base, no una función opcional. Lo que comenzó como una respuesta al silenciamiento de una causa específica se ha convertido hoy en un lugar para creadores de todo el mundo que buscan, simplemente, ser vistos.

¿Cómo funciona UpScrolled?

Si estás acostumbrado a la interfaz de TikTok, entrar a UpScrolled resulta familiar en lo visual, pero radicalmente distinto en su alma. La plataforma está diseñada bajo el concepto de soberanía digital, eliminando las barreras invisibles que dictan qué ves y quién te ve.

1. Adiós al algoritmo de manipulación

En la mayoría de las apps actuales, el algoritmo decide qué contenido mostrarte basándose en métricas de adicción (qué te mantiene pegado más tiempo); pero en UpScrolled no, pues su pilar es el feed cronológico.

Esto significa una cosa muy sencilla pero revolucionaria en 2026: si sigues a alguien, verás sus publicaciones. No hay una inteligencia artificial (IA) decidiendo que el video de tu artista favorito no es suficientemente relevante’ para aparecer en tu pantalla.

2. Transparencia y privacidad radical

Una de las mayores críticas a TikTok y Meta es que monetizan la información privada. UpScrolled dejó claro desde su código fuente que los datos de los usuarios no se venden. Su modelo de negocio no se basa en perfilarte para anunciantes, sino en construir una infraestructura sostenible.

Además, tiene una política de moderación transparente, o sea, no hay bloqueos silenciosos. Si un contenido es removido por violar las normas de seguridad (como discurso de odio o propaganda), se hace con una explicación clara, no mediante algoritmos que esconden el perfil del usuario.

UpScrolled, competencia de TikTok, prioriza el feed cronológico. Google Play Store.

3. Crecimiento orgánico y comunidad

Lo más sorprendente de UpScrolled es que su salto de 40,000 a más de un millón de usuarios fue 100% orgánico. No hubo campañas de anuncios pagados. Fue el boca a boca de creadores cansados de la censura lo que provocó que los servidores colapsaran el fin de semana pasado.

UpScrolled se fundó con la convicción de que las redes sociales deben servir a las personas, no explotarlas (...) Estamos respondiendo a una llamada global. Vemos cuántas personas desean y necesitan una red social alternativa”, dijo la app en su blog este 29 de enero.

Algo que se debe resaltar es que la plataforma está alojada en Irlanda y tiene su sede en Australia, lo que le permite operar bajo marcos legales de privacidad robustos, lejos de las presiones directas de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos o China.

¿Por qué los creadores están migrando a UpScrolled?

La venta de TikTok a Oracle fue lo que detonó esta migración digital. Muchos creadores sintieron que la plataforma que los vio crecer se convirtió en una ficha de ajedrez geopolítica. Además, el miedo a la vigilancia y a un cambio aún más agresivo en las políticas de moderación hizo que el "sígueme en UpScrolled" se volviera viral en las biografías de miles de influencers.

UpScrolled ofrece lo que las grandes empresas tecnológicas se niegan a dar: estabilidad, afirma la app. Y es que al no aceptar financiamiento de capital de riesgo que exija ‘crecimiento infinito’, la app no tiene la presión de sacrificar la experiencia del usuario para inflar sus números.

Estamos construyendo infraestructura para la soberanía digital, no para una venta millonaria", afirmó su fundador en un comunicado reciente.

Aunque su chispa inicial fue la solidaridad y la libertad de expresión en temas políticos, UpScrolled evolucionó para albergar a artistas, educadores, activistas y comunidades de todo tipo. No es una app "solo para una causa", sino una herramienta para cualquier persona que valore que su voz no sea filtrada por intereses corporativos.

Es difícil saber si TikTok desaparecerá, pues ya casi tiene 2,000 millones de usuarios activos al mes; sin embargo, cabe la posibilidad de que pierda su monopolio sobre la atención de las comunidades más conscientes.