ChatGPT podrá registrar cómo usas tu computadora: esto significa para tu privacidad

OpenAI anunció una nueva característica de ChatGPT que registra la actividad de los usuarios en la computadora, incluidas las aplicaciones que utilizan y los correos electrónicos que consultan o responden, con el objetivo de aprender de ese contexto y mejorar sus capacidades de agente. La función, denominada Computer History, está disponible inicialmente en Mac y posteriormente llegará a Windows.

ChatGPT podrá aprender del trabajo de cada usuario

Según explicó Ari Weinstein, responsable de Uso de computadora e Interfaces de Frontera en OpenAI, en la red social X, se trata de una función opcional que busca entrenar y mejorar la inteligencia artificial para hacerla más útil.

El historial permitirá a ChatGPT acceder a un aprendizaje individualizado sobre las actividades de los usuarios, información que quedará reflejada en un diario para su consulta. El registro contempla:

El uso del teclado y la computadora.

Las aplicaciones utilizadas.

Los correos electrónicos que los usuarios consultan o responden.

De acuerdo con Weinstein, esta función permitirá a ChatGPT "completar tareas que estás a mitad de hacer" y "sugerir habilidades y automatizaciones" personalizadas.

El historial también indicará las tareas completadas, las que se realizarán a continuación y aquellas que permanecen pendientes.

La función amplía las capacidades de agente de ChatGPT

Computer History se enmarca en la expansión de ChatGPT hacia capacidades de agente, es decir, sistemas capaces no solo de responder instrucciones, sino también de ejecutar o continuar tareas a partir del contexto de trabajo del usuario.

OpenAI señaló que se trata de una función opcional y que el usuario puede consultar el historial generado. La compañía no indicó que esta característica implique un registro indiscriminado de toda la actividad de todos los usuarios de ChatGPT.

Su disponibilidad inicial para macOS y posterior llegada a Windows sitúa el desarrollo dentro de la creciente competencia entre las grandes tecnológicas por convertir los asistentes de inteligencia artificial en herramientas capaces de comprender el contexto completo del trabajo digital.

El historial plantea dudas sobre privacidad y datos

La incorporación de este registro plantea cuestiones relacionadas con privacidad, protección de datos y consentimiento, debido a que la actividad registrada puede abarcar información potencialmente sensible, como las aplicaciones utilizadas y las comunicaciones electrónicas.

A falta de conocer todos los detalles técnicos de la implementación y sus políticas definitivas de tratamiento de datos, resulta especialmente relevante determinar:

Qué información se almacena.

Durante cuánto tiempo se conserva.

Cómo puede eliminarse.

Si los datos utilizados para personalización también se emplean para entrenar modelos generales.

El antecedente de Meta

Esta función recuerda a una herramienta que Meta introdujo a nivel interno para registrar la actividad de sus empleados y utilizarla en procesos relacionados con el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

Sin embargo, las herramientas internas de Meta no son necesariamente equivalentes a Computer History en funcionamiento, alcance o condiciones de uso. La comparación debe entenderse como una referencia al interés creciente de la industria por utilizar datos de actividad informática para mejorar los sistemas de inteligencia artificial, más que como una equivalencia entre ambos productos.