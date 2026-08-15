ABC: Cómo evitar que tus hijos hagan trampa con la IA sin ser un policía digital

Con el auge de modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini y la crisis evidenciada por el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, uno de los temas virales es cómo regular el uso de estas plataformas, especialmente en las escuelas.

Sin embargo, expertos subrayan que prohibir la tecnología no es viable ni constructivo. El reto actual para los padres es dejar de lado la figura del “policía digital” para convertirse en un guía que ayude a sus hijos a emplear la IA de forma honesta y, sobre todo, como una herramienta para su desarrollo intelectual.

ACUERDO FAMILIAR

1. Sin presión: La exigencia de calificaciones perfectas puede promover que los estudiantes decidan hacer trampa.

2. Prohibido prohibir: La restricción absoluta para usar la tecnología puede provocar rezago digital en tu hijo y aumentar la tentación de usar las herramientas a escondidas.

3. Adiós a “copiar y pegar”: Es importante acordar con los hijos que la IA no debe ser la que resuelva la tarea, sino ellos, con la inteligencia artificial como herramienta.

4. Privacidad, lo primero: Siempre se debe priorizar la seguridad, por lo que tu hijo debe tener claro que nunca se deben ingresar nombres completos, direcciones, contraseñas, fotos de familiares o datos privados en estas plataformas.

5. Evidencias: Acostumbra a tus hijos a mostrarte borradores, esquemas previos o notas hechas a mano.

6. Defensa oral: Pide a tus hijos que te expliquen en dos minutos y con sus propias palabras de qué trata su tarea antes de entregarla y más si usó la IA.

7. Olvida los detectores: Los programas para detectar el uso de la IA en textos tienen márgenes de error, por lo que no deben ser tu única herramienta ante el famoso copy-paste.

8. Fomenta la duda: Reitera a tus hijos que la IA no siempre dice la verdad, por lo que, antes de incluir cualquier dato en su tarea, debe verificarlo con fuentes confiables.