Inicia juicio contra Meta: Facebook e Instagram podrían enfrentar cambios 

Facebook e Instagram podrían verse obligadas a modificar funciones, reforzar la protección de los menores y cambiar la forma en que utilizan sus datos si Meta pierde el juicio que comenzó este martes en California. El proceso, impulsado por una coalición de estados, también podría sentar un precedente para regular el diseño y funcionamiento de otras redes sociales.

Los abogados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que encabezan un grupo bipartidista de 29 estados, pronunciarán sus alegatos iniciales ante un jurado de ocho personas en Oakland, California.

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Se espera que los miembros del jurado emitan un veredicto consultivo, pero será la juez federal de distrito Yvonne González Rogers quien determine la responsabilidad de Meta. Si la considera responsable, Rogers podría imponer sanciones civiles y ordenar cambios en Facebook e Instagram.

El juicio abordará las denuncias de los cuatro estados, según las cuales Meta diseñó Facebook e Instagram para crear adicción en niños y adolescentes, lo que provocó daños como ansiedad, depresión e incluso suicidio, y engañó a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas.

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También se abordarán las acusaciones de los 29 estados de que Meta infringió la ley federal al recopilar y utilizar de forma indebida datos personales de menores mientras estos utilizaban sus plataformas.

Se espera que los abogados de Meta expliquen al jurado que la empresa ha realizado un enorme esfuerzo para garantizar la seguridad de los niños en Internet. Meta asegura que no realizó declaraciones engañosas sobre la seguridad y que los estados no han demostrado que sus residentes hayan sufrido daños.

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Se espera que testifiquen el cofundador y presidente ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, y el director de Instagram, Adam Mosseri. Está previsto que el juicio dure seis semanas.

Los fiscales generales aún no han concretado las sanciones, pero en una vista celebrada la semana pasada indicaron que la cuantía podría rondar los 200.000 millones de dólares, lo que equivale a unos tres años de beneficios después de impuestos de Meta.

Con información de Reuters.