Adiós a la marca de agua en Gemini: Aprende a quitar el logo de imágenes, videos y audios con IA

La generación de imágenes usando los servicios de la inteligencia de artificial Google Gemini se ha incrementado, pero los usuarios encontraban una queja: una marca de agua colocada por la propia IA en el producto final y que no era posible remover, al menos hasta ahora.

El ecosistema de Google en inteligencia artificial recibió un cambio solicitado en Gemini y, algunos usuarios, ya tienen la alternativa de quitar la marca de agua que se sobreponía de forma automática en los archivos multimedia creados por este producto.

Una de las buenas noticias es que las remoción de las marcas de agua se pueden aplicar a Nano Banana, pero también a las secuencias de video creadas por Omni y las composiciones sonoras desarrolladas bajo la tecnología de Lyria.

Sin embargo, esto no significa que ya no habrá un distintivo de la compañía en los archivos, solo que no será visible a simple vista para los usuarios finales. El sistema continuará insertando el código digital indetectable SynthID, además de guardar los registros de procedencia mediante metadatos C2PA, asegurando que cualquier plataforma de verificación capacitada pueda rastrear la autenticidad del material y verificar su generación a través de una IA.

Por ahora, esta nueva función se está liberando poco a poco a los usuarios y, en algunos mercados como Corea del Sur o India, solo es posible remover la marca de agua para aquellos suscriptores que pagan el servicio Ultra, el más caro del catálogo.

¿Cómo eliminar la marca de agua visible en Gemini paso a paso?

Si deseas que las nuevas imágenes, pistas de audio o clips de video no incluyan el logotipo superpuesto de la inteligencia artificial, el procedimiento para configurar tu cuenta se realiza de la siguiente manera:

Paso 1: Ingresa a la aplicación o portal de Gemini desde un navegador e inicia sesión con tu perfil personal de Google .

Ingresa a la aplicación o portal de desde un navegador e inicia sesión con tu perfil personal de . Paso 2: Haz clic en el ícono de tu foto de usuario ubicado en la esquina superior derecha para desplegar el menú y selecciona el apartado de Ajustes o Configuración.

Haz clic en el ícono de tu foto de usuario ubicado en la esquina superior derecha para desplegar el menú y selecciona el apartado de o Configuración. Paso 3: Busca dentro del listado la casilla denominada "Media Watermark" (Marca de agua multimedia).

Busca dentro del listado la casilla denominada (Marca de agua multimedia). Paso 4: Desactiva la opción.

A partir de ese momento todos los archivos multimedia ya no tendrán la marca de agua.