Cómo jugar Xbox sin consola y sin Game Pass: precios y dispositivos compatibles en la nube

La posibilidad de que más personas disfruten los videojuegos de Xbox sin necesidad de tener la consola aumentará con el lanzamiento del nuevo servicio de suscripción de Xbox Cloud Gaming.

La firma de videojuegos de Microsoft, a través de la iniciativa Cloud Playtime, informó que los usuarios del programa Xbox Insiders ya pueden adquirir paquetes de horas de juego en la nube de forma independiente, sin la obligación de mantener una suscripción activa a Xbox Game Pass.

Esta alternativa —que se lanzará a nivel global en noviembre— busca abrir las puertas de su ecosistema a jugadores casuales o a quienes prefieren comprar títulos de manera individual. Los paquetes de Cloud Playtime ofrecen una experiencia sin anuncios, con tiempos de espera reducidos, alta calidad de transmisión y sin fecha de caducidad, ya que el tiempo adquirido permanece disponible en la cuenta hasta que el usuario consuma la última hora.

Los costos de lanzamiento inicial para estos paquetes de tiempo son:

10 horas: 3.99 dólares

25 horas: 7.99 dólares

50 horas: 11.99 dólares

Además, la compañía mantiene activa la prueba de transmisión gratuita con anuncios, ofreciendo múltiples vías de entrada para disfrutar del catálogo directamente desde los servidores de Microsoft.

¿Cómo jugar en Xbox Cloud Gaming y qué dispositivos son compatibles?

La gran ventaja de este servicio es que elimina la necesidad de contar con una consola Xbox Series X o Series S.

Dentro de los requerimientos se solicita que los usuarios tengan una conexión estable a internet de al menos 20 Mbps (preferentemente mediante red Wi-Fi de 5 GHz o cable Ethernet) y acceder a través de la aplicación oficial de Xbox o ingresando desde navegadores web como Chrome, Edge o Safari a xbox.com/play.

El servicio ofrece amplia flexibilidad y es compatible con los siguientes equipos:

Móviles y tabletas: Dispositivos Android (versión 6.0 o superior) y equipos iOS/iPadOS a través de Safari.

Dispositivos Android (versión 6.0 o superior) y equipos iOS/iPadOS a través de Safari. Computadoras: PC con Windows 10/11 y computadoras Mac mediante navegador web.

PC con Windows 10/11 y computadoras Mac mediante navegador web. Televisores inteligentes: Smart TVs y monitores Samsung (modelos 2021 en adelante) a través de la Xbox App, así como dispositivos Amazon Fire TV.

Para el control del juego, es necesario vincular un mando inalámbrico original de Xbox o un periférico certificado por la marca de fabricantes como Asus, 8BitDo o PowerA.