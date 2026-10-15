Microsoft presenta el Xbox Nano Controller: Características, precio y llegada a México

Microsoft continúa expandiendo su catálogo de periféricos con el anuncio del nuevo Xbox Nano Controller, un mando que busca atacar dos necesidades: un control de un costo contenido, pero además bastante portátil para poder usarse con otros dispositivos y sacar provecho de Xbox Cloud.

Las características especiales del Xbox Nano Controller

El aspecto más llamativo del Xbox Nano Controller es su formato compacto, con una longitud que apenas supera las 5 pulgadas, con medidas incluso más pequeñas que alguno de los smartphones más vendidos en este momento en el mundo.

A pesar de su tamaño reducido, Xbox presume que el dispositivo mantiene la ergonomía tradicional al integrar los 18 insumos de control estándar de la marca.

El nuevo Xbox Nano Controller cuenta con una batería recargable y un botón de acción programable que permite configurar accesos directos para capturas de pantalla o clips de video.

En conectividad cuenta con Xbox Wireless y Bluetooth para usarse en todo tipo de dispositivos, desde Xbox hasta teléfonos así como Smart TV seleccionadas, especialmente aquellas que cuentan con la aplicación Xbox Cloud.

Precio y fecha de llegada a México

El Xbox Nano Controller tiene un precio oficial de salida de $49.99 dólares en los Estados Unidos, posicionándose como una alternativa económica dentro de la línea de accesorios oficiales.

Respecto a su lanzamiento en México, la compañía confirmó que el periférico estará disponible en el mercado nacional a partir del mes de noviembre, marcando su arribo a la par de otros países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Guatemala.

El precio se confirmará en próximas fechas, pero será distribuido en las tiendas ya conocidas con fechas de preventa estimadas en las próximas semanas.

Dado que no es un control edición especial no habrá un desabasto y se podrá encontrar en los próximos meses en los diferentes distribuidores tanto físicos como digitales.