La próxima Xbox podría costar hasta 1,800 dólares y llegar en 2028, según Fortune

Mientras que la guerra entre Xbox y PlayStation continúa con sus actuales generaciones, más datos se filtran respecto a las próximas consolas que seguirán esta rivalidad y, ahora, se han filtrado nuevos datos del Project Helix, nombre bajo el cual Microsoft está trabajando en su próximo ecosistema de videojuegos.

Según un reciente reporte publicado por la revista Fortune, la compañía liderada por la CEO de Xbox, Asha Sharma, planea dar el salto generacional dividiendo su estrategia entre un dispositivo portátil y una consola tradicional.

¿Cuánto costará y cuándo llegará la próxima Xbox?

De acuerdo con la información revelada por el medio especializado, la próxima consola de Microsoft podría llegar al mercado a un precio estimado de entre $1,200 y $1,800 dólares (aproximadamente entre 24,000 y 36,000 pesos mexicanos al cambio actual). Este sería el costo si la empresa decide no subsidiar el producto como ha sucedido en el pasado.

El costo obedece a las presiones que han sufrido las compañías de videojuegos y computadoras, así como de smartphones, por el aumento en los costos de la memoria RAM, almacenamiento y procesadores, ahora más demandados ante el auge de la inteligencia artificial.

El lanzamiento de la nueva consola estaría proyectado para la navidad del 2028, lo cual garantizaría al menos dos años más de vida para la Series X/S.

Por otro lado, la división de videojuegos de Microsoft contempla el debut de una consola portátil de nueva generación que llegaría antes a las tiendas, proyectada para la temporada navideña de 2027.

Aunque no se han especificado los costos para el dispositivo portátil, Fortune señala que este desarrollo forma parte de la estrategia para diversificar la marca.

Disputas internas

El reporte también detalla fuertes discrepancias creativas entre los equipos de Xbox y Windows sobre el sistema operativo de Project Helix. Mientras que el equipo de Windows buscaba implementar una versión reducida de Windows Home, la división de Xbox presionó para tomar el control del desarrollo del software en favor de un mejor rendimiento enfocado 100% en videojuegos.

Durante mucho tiempo se ha hablado que la nueva consola sería más parecida a una computadora para poder permitir ejecutar otras tiendas como Epic Games o Steam.