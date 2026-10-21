Muere a los 30 años Manuel Otto, creador de Stick Run, durante un directo en Twitch

El equipo de Stick Run confirmó la muerte de Manuel Otto, el desarrollador que convirtió una carrera de obstáculos en parte de la infancia de muchos usuarios de Facebook. El anuncio llegó después de un primer mensaje en el que expresó preocupación por una transmisión relacionada con su creador.

Otto tenía 30 años y era conocido por el videojuego que comenzó a desarrollar durante su adolescencia. Según informó People, la confirmación de su fallecimiento fue publicada en la página de Facebook de Stick Run.

¿Qué informó el equipo de Stick Run?

El primer comunicado, difundido el 20 de octubre, señalaba que el equipo tenía conocimiento de una transmisión en Twitch en la que Otto aparentemente había atentado contra su vida. En ese momento pidió privacidad para las personas involucradas y llamó a no difundir rumores.

La actualización posterior confirmó el fallecimiento del creador, identificado por su nombre completo, Marc-Manuel Alexander Otto, y expresó condolencias a su familia, amigos y comunidad. El mensaje no aportó nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte.

“Hoy lloramos no solo la pérdida de nuestro creador, sino también de un compañero de Stick Run”, expresó el equipo.

Stick Run informó del fallecimiento de su creador Facebook

Twitch confirmó que retiró el contenido

Un portavoz de Twitch dijo a People que la plataforma retiró el canal y el video para evitar que otras personas vieran el contenido. La empresa también manifestó preocupación por el bienestar de su comunidad, aunque no ofreció más detalles sobre lo ocurrido.

La información difundida distingue dos momentos: primero, el aviso sobre una situación preocupante durante la transmisión; después, la confirmación del fallecimiento por parte del equipo del videojuego. Esta última no incluyó un dictamen oficial sobre la causa de muerte.

¿Quién era Manuel Otto?

La historia de Otto como desarrollador comenzó mucho antes de que su nombre apareciera en estas noticias. En una entrevista publicada en agosto de 2013 por el medio alemán OVB, contó que había creado Stick Run a los 14 años y dedicado alrededor de cuatro meses a su desarrollo inicial.

Entonces tenía 17 años y seguía incorporando elementos al proyecto. El reportaje describía a un estudiante que había encontrado en Facebook una plataforma para compartir su creación y que ya había llevado el juego al terreno de las aplicaciones móviles.

El juego de Facebook que invitaba a intentarlo otra vez

La propuesta de Stick Run era fácil de entender: controlar a una figura de palitos, superar obstáculos y conseguir una puntuación cada vez mayor. Un error terminaba la carrera y obligaba a empezar de nuevo, con la posibilidad de mejorar la marca anterior.

A esa mecánica se sumaban partidas multijugador, personalización de personajes e intercambio de objetos. El sitio oficial del juego identifica a Manuel Otto como creador y administrador, y destaca precisamente la posibilidad de desafiar a los amigos y jugar con otras personas en línea.