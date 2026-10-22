Telescopio James Webb capta extraña señal en el espacio; ¿de qué se trata?

El telescopio James Webb ha permitido conocer más sobre el universo y descubrir objetos que antes eran imposibles de observar. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, el espacio sigue guardando muchos misterios y recientemente los científicos encontraron algo que ha despertado su curiosidad.

Durante una investigación, un grupo de astrónomos identificó una señal que no habían visto antes, incluso cuando la zona donde apareció ya había sido estudiada en distintas ocasiones. Lo extraño es que, por ahora, no saben exactamente qué la produjo.

El Telescopio Espacial James Webb NASA

Telescopio James Webb descubre una extraña señal en el espacio

Una de las grandes ventajas del James Webb es que puede observar objetos muy lejanos gracias a sus instrumentos infrarrojos. Esta tecnología permite estudiar regiones del universo que otros telescopios no habían logrado explorar con el mismo detalle.

Precisamente, un equipo de investigadores decidió aprovechar estas capacidades para buscar objetos que pudieron pasar desapercibidos en estudios anteriores. El trabajo estuvo encabezado por Mason Huberty, astrofísico de la Universidad de Minnesota.

Para llevar a cabo el análisis, los especialistas utilizaron un instrumento conocido como NIRSpec, que permite estudiar la luz que llega desde diferentes lugares del espacio y encontrar señales relacionadas con la energía que liberan los átomos y las moléculas.

Como parte de la investigación, los científicos realizaron observaciones en agosto y noviembre de 2023. En ambas ocasiones analizaron la misma región, pero desde diferentes orientaciones para comprobar que los resultados fueran correctos.

Al revisar la información, encontraron siete señales. De ellas, seis pudieron relacionarse con galaxias que ya se conocían, mientras que la última fue completamente diferente, pues no encontraron ningún objeto que permitiera explicar su presencia.

¿Qué tiene de especial la misteriosa señal detectada por el James Webb?

El descubrimiento ocurrió en una región conocida como Campo Ultraprofundo del Hubble, ubicada en la constelación de Fornax. Este lugar es uno de los más estudiados por los astrónomos, debido a la gran cantidad de galaxias que pueden observarse.

De hecho, el telescopio Hubble dedicó más de 270 horas a examinar esta pequeña parte del cielo y logró identificar cerca de 10 mil galaxias. Posteriormente, el James Webb volvió a estudiarla para obtener información más detallada.

A pesar de todas estas observaciones, los investigadores encontraron una línea de emisión infrarroja muy brillante, situada alrededor de los 1,6 micrómetros, que no pudieron relacionar con ninguna fuente conocida.

Otro detalle que despertó dudas fue que la señal apareció en los cuatro conjuntos de exposiciones obtenidos durante el estudio. Las mediciones también coincidieron, por lo que los científicos consideran difícil que se trate de un error del instrumento.

Además, su brillo era lo suficientemente intenso como para haber aparecido en imágenes anteriores del James Webb, especialmente en las captadas en octubre de 2022 durante el proyecto JADES.

Sin embargo, en aquellas observaciones no se encontró nada parecido. Esto llevó a los especialistas a considerar que la señal podría estar relacionada con un fenómeno temporal, es decir, algo que apareció después de las primeras imágenes y que posiblemente no permaneció durante mucho tiempo.

¿Qué pudo provocar la misteriosa señal encontrada en el universo?

Aunque los astrónomos todavía no tienen una respuesta definitiva, han planteado diferentes explicaciones que podrían ayudar a entender lo que detectó el telescopio.

NASA

Entre las posibilidades se encuentra que la señal provenga de una galaxia formada durante las primeras etapas del universo. No obstante, esta teoría presenta algunas dificultades, ya que la luz tendría que atravesar grandes cantidades de hidrógeno neutro, lo que complicaría su detección.

Tampoco se descarta que tenga su origen en una galaxia más cercana a nosotros. El problema es que, si este fuera el caso, los instrumentos deberían haber encontrado otras líneas de emisión que ayudaran a identificarla.

Otra hipótesis apunta a una supernova, una explosión estelar que puede liberar una enorme cantidad de energía y producir señales muy brillantes. Sin embargo, esta explicación tampoco coincide por completo con lo observado, debido a la ausencia de otras señales.

Dentro de las explicaciones que analizan los investigadores también aparece la posibilidad de que un agujero negro esté relacionado con el fenómeno.

En particular, consideran que la señal podría haberse producido cuando un agujero negro comenzó a desgarrar una estrella. Este proceso puede generar una emisión de energía muy intensa, incluso cuando el objeto que la produce resulta difícil de detectar.

Aun así, los especialistas no han confirmado que esta sea la causa del hallazgo, por lo que se mantiene como una de las distintas hipótesis que deberán investigarse.

Por ahora, el equipo considera necesario realizar nuevas observaciones que permitan medir el desplazamiento al rojo de la señal, un dato que ayudaría a conocer mejor la distancia y las características del objeto que pudo producirla.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista científica The Astrophysical Journal y muestran que, incluso en regiones del cielo que han sido observadas durante años, todavía pueden aparecer fenómenos que los científicos no saben explicar.